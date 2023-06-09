Лукашенко: В отношениях Беларуси и России есть экономические вопросы, но не проблемы

Экономика, санкционное противостояние и безопасность - такой стала повестка переговоров Александра Лукашенко и Владимира Путина сегодня в Сочи.

Политики обсудили ряд актуальных вопросов двустороннего взаимодействия. В эти дни в Сочи проходят заседания Евразийского межправсовета и Совета глав правительств СНГ, а также несколько сопутствующих мероприятий. На этих уровнях также согласованы многие вопросы белорусско-российского сотрудничества. Накануне Президент Беларуси заявил, что предложит российскому лидеру выработать программу действий - так называемый план внутреннего развития Союзного государства, чтобы обеспечить самодостаточность и не оглядываться ни на Запад, ни на Восток.

"Мы еще в Москве с Вами договорились, что в это время пересечемся. Как раз премьеры наши будут работать. Все-таки белорусско-российские отношения являются стержнем. Если вдруг будут вопросы, мы отреагируем. Вы как раз будет встречаться с премьер-министрами. Я считаю, что это комплексное, хорошее мероприятие, которое мы проводим. Да, есть экономические вопросы. Они решаются. Есть куда двигаться. Самое главное - мы знаем, что делать и в каком направлении двигаться", - заявил Александр Лукашенко.

"И получается. Слава богу, получается", - заметил Владимир Путин.

"Мы думали, будет хуже. Но пока немножко лучше, чем мы думали. И слава богу. И так потихоньку мы отстроим наши отношения. Я уже публично сказал на собрании у нас секретарей советов безопасности: мы с Россией продумаем план действий в этой ситуации. Надеяться на то, что санкции отменят, еще что-то - нам про это даже говорить не надо. Нам надо ориентироваться на свои силы и на себя. И если мы выработаем такой план наших действий, наши партнеры обязательно подключатся. Я уверен, Казахстан в рамках ЕАЭС и Узбекистан. И создадим привлекательные здесь условия. Я уверен, что наш союз будет только крепче", - подчеркнул Президент Беларуси.

Санкции лишь укрепляют белорусско-российские связи. Мы сильнее раскрываем технологический потенциал, развиваем кооперацию и начинаем новые проекты. Много амбициозных планов в машиностроении, переработке и логистике. Значительный вклад в товарооборот между Беларусью и Россией вносит межрегиональное сотрудничество.

Кроме экономики на встрече политики обсудили вопросы безопасности.

Как заявил Владимир Путин, ситуация в целом стабильная. Что касается размещения российского ядерного оружия в Беларуси, оно начнется сразу же после завершения подготовки сооружений для него - в начале июля.

Иповопросам безопасности, и повопросам экономического взаимодействия– там есть очем поговорить. Нас это неможет нерадовать, нодаже необычно, тьфу-тьфу, необычно хорошо развивается, хорошими темпами вовсяком случае. Икачество взаимодействия, структура наших экономических отношений меняются внужную сторону. Прежде всего упор делается сегодня нетолько натрадиционные отрасли нашего сотрудничества, ноинавысокотехнологичные сферы. Это неможет нерадовать. Я ужсейчас небуду говорить оцифрах товарооборота растущего. Владимир Путин

"Асточки зрения безопасности- это ужмы сейчас отдельно, сглазу наглаз поговорим. Вцелом ситуация стабильная, ябы даже сказал, хорошая. Уверенно мы взаимодействуем вэтой сфере. Понаиболее чувствительным вопросам, окоторых мы сВами договаривались, все идет поплану. Как Вы знаете, 7-8июля заканчивается подготовка соответствующих сооружений, исразуже начнем мероприятия, связанные сразмещением навашей территории соответствующих видов вооружений. Так что все поплану, все стабильно. Всегда есть очем поговорить- мы сегодня это исделаем", -заявил глава Российской Федерации.