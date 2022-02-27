Лукашенко: В Украине нет ни одного белорусского солдата, ни одного патрона

"Он (Зеленский. - Прим. БелТА) сегодня упрекает, что мы там воюем. Там нет ни одного нашего солдата. Ни то что ни одного солдата (я вчера Макрону об этом сказал, они один в один повторяют) или боевой машины, там не то что нет пулеметов, гранатометов, пистолетов - там нет ни одного патрона белорусского, - подчеркнул Александр Лукашенко. - Это России не нужно. У них и боеприпасов, и патронов, и автоматов, и людей хватит для того, чтобы решить те проблемы, которые Россия хочет решить. Поэтому не надо нас пристегивать к тому, где нас нет".