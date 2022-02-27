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Лукашенко: В Украине нет ни одного белорусского солдата, ни одного патрона
В Украине нет ни одного белорусского солдата, ни одного патрона. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил журналистам после голосования на референдуме по обновленной Конституции, сообщает БелТА.
"Он (Зеленский. - Прим. БелТА) сегодня упрекает, что мы там воюем. Там нет ни одного нашего солдата. Ни то что ни одного солдата (я вчера Макрону об этом сказал, они один в один повторяют) или боевой машины, там не то что нет пулеметов, гранатометов, пистолетов - там нет ни одного патрона белорусского, - подчеркнул Александр Лукашенко. - Это России не нужно. У них и боеприпасов, и патронов, и автоматов, и людей хватит для того, чтобы решить те проблемы, которые Россия хочет решить. Поэтому не надо нас пристегивать к тому, где нас нет".
Вместе с тем Президент заявил, что в Украине сегодня охотятся на русских и белорусов, избивают и грабят их. "Он что, толкает меня на проведение спецоперации, чтобы я освобождал своих людей там? Они не знают наши спецподразделения. Безумцы! Не трогайте людей. Они приехали к вам отдохнуть, наверное, и родственников немало, которые там живут. Они начали их избивать, травить. Они угрожают нам террористическими актами. Подготовили там бандитов из числа беглых. Сбили их в группы, как варваров, и нацеливают против Беларуси", - отметил глава государства.
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