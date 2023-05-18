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Лукашенко видит в действиях НАТО угрозу глобального конфликта

Лукашенко видит в действиях НАТО угрозу глобального конфликта

Президент Беларуси Александр Лукашенко видит в действиях НАТО угрозу глобального конфликта. Соответствующие заявления глава государства сделал на встрече с участниками заседания Совета Парламентской ассамблеи ОДКБ, сообщает БЕЛТА.

Глава государства констатировал, что те негативные тенденции, о которых неоднократно говорилось в течение прошлого года, становятся внешнеполитической реальностью. Наращиваются военное присутствие и наступательный потенциал Североатлантического альянса у западных границ ОДКБ. Проводятся масштабные учения, ускоренными темпами модернизируется военная инфраструктура, в том числе в сопредельных странах.

"Отдельные государства превратились в полигон для уничтожения старых и испытания новых западных вооружений", - отметил Президент.

"После недавнего вхождения в альянс Финляндии и готовящегося вступления Швеции мы в очередной раз стали свидетелями расширения Североатлантического блока. Такого рода действия ставят мир на весьма опасную грань глобального конфликта", - подчеркнул Александр Лукашенко.

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