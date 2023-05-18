Лукашенко видит в действиях НАТО угрозу глобального конфликта

Глава государства констатировал, что те негативные тенденции, о которых неоднократно говорилось в течение прошлого года, становятся внешнеполитической реальностью. Наращиваются военное присутствие и наступательный потенциал Североатлантического альянса у западных границ ОДКБ. Проводятся масштабные учения, ускоренными темпами модернизируется военная инфраструктура, в том числе в сопредельных странах.