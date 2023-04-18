Лукашенко встретился с врио главы ДНР Пушилиным

Президент Беларуси Александр Лукашенко встретился с временно исполняющим обязанности главы ДНР Денисом Пушилиным, сообщает БЕЛТА.

"Я хотел бы, что называется из первых уст, услышать ситуацию в Донецкой Народной Республике, если это возможно. На фронте как у нас там дела? Потому что центральный так называемый участок - он у вас там самый сложный. Идут очень интенсивные бои. И севернее, и южнее. Да и в направлении Донецка. Обстрелы. Людям тяжеловато. И в этой ситуации что Беларусь может сделать для Донецка, чем мы можем помочь?" - обозначил Александр Лукашенко тему для обсуждения.

"Работы впереди очень много. Надо восстанавливаться. Надо промышленные предприятия возрождать, сельское хозяйство. В конце концов люди там жить будут. Это 100 %. И кормить людей же надо. Поэтому мы готовы оказать соответствующую помощь и поддержку для того, чтобы не чужие нам люди там наконец-то перестали страдать. Поэтому я жду такого откровенного от вас разговора. Давайте поделимся мнениями", - заявил Президент.

В свою очередь Денис Пушилин отметил, что в Беларуси чувствует традиционное гостеприимство.