Лукашенко встретится с членами Совета Парламентской ассамблеи ОДКБ и расставит все акценты

В Минске в эти дни проходит заседание Совета Парламентской ассамблеи ОДКБ. Его участники обсудят реализацию решений прошлогодней сессии Совета коллективной безопасности и обстановку в зоне ответственности организации.

"Президент сегодня встретится во Дворце с участниками заседания Совета Парламентской Ассамблеи ОДКБ. С 24 ноября 2022 года Беларусь председательствует в организации. И декларирует особое значение парламентского направления. Впрочем, Первый сегодня все акценты расставит. Разговор обещает быть интересным. Ждем подробностей!" - проинформировал телеграм-канал "Пул Первого".