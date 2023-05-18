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Лукашенко встретится с членами Совета Парламентской ассамблеи ОДКБ и расставит все акценты
Президент Беларуси Александр Лукашенко 18 мая проведет встречу с участниками заседания Совета Парламентской ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности, сообщает БЕЛТА.
В Минске в эти дни проходит заседание Совета Парламентской ассамблеи ОДКБ. Его участники обсудят реализацию решений прошлогодней сессии Совета коллективной безопасности и обстановку в зоне ответственности организации.
"Президент сегодня встретится во Дворце с участниками заседания Совета Парламентской Ассамблеи ОДКБ. С 24 ноября 2022 года Беларусь председательствует в организации. И декларирует особое значение парламентского направления. Впрочем, Первый сегодня все акценты расставит. Разговор обещает быть интересным. Ждем подробностей!" - проинформировал телеграм-канал "Пул Первого".
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