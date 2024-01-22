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Лукашенко встретится с госсекретарем Союзного государства Мезенцевым

Лукашенко встретится с госсекретарем Союзного государства Мезенцевым

Президент Беларуси Александр Лукашенко встретится с государственным секретарем Союзного государства Дмитрием Мезенцевым.

Как информирует Telegram-канал "Пул Первого", на повестке союзные вопросы, в том числе подготовка к проведению заседания Высшего государственного совета Союзного государства.

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