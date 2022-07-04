Лукашенко: Вы нас не трогайте и мы вас не тронем!

Хочу предупредить "ястребов" и сказать вам откровенно: чуть меньше месяца назад мною отдан приказ подразделениям Вооруженных сил взять под прицел, как сейчас модно говорить, центры принятия решений в ваших столицах со всеми вытекающими последствиями. Если только вы посмеете нанести удар, как они планируют, по Гомелю на юге, по Мозырскому нефтеперерабатывающему заводу, по аэропорту, аэродрому в Лунинце или Бресту, ответ будет мгновенный. Мгновенный просто, в одну секунду. Чем ответить - у нас есть. И не только тем, о чем мы говорили недавно с президентом России. Я к этому давно готовился. Помните, я вам говорил, "Полонезы", ракетное производство и прочее. Вы полностью находитесь под ударом этих ракет. И я не буду смотреть, кто там в офисах или во дворцах сидит. Отвечать будем жестко и решительно.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь

