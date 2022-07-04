3.70 BYN
Лукашенко: Вы нас не трогайте и мы вас не тронем!
Ситуация вокруг Беларуси напряженная. Помимо происходящего в Украине, приходится быть начеку из-за натовских поползновений на западных рубежах. Беларусь не хочет никакого накала и не дает себя втянуть в воронку горячей войны. Даже несмотря на провокации, на них готовы реагировать мгновенно.
Несколько дней назад, поделился информацией Главнокомандующий, Украина пыталась атаковать Беларусь, но мы сумели перехватить все ракеты.
Хочу предупредить "ястребов" и сказать вам откровенно: чуть меньше месяца назад мною отдан приказ подразделениям Вооруженных сил взять под прицел, как сейчас модно говорить, центры принятия решений в ваших столицах со всеми вытекающими последствиями. Если только вы посмеете нанести удар, как они планируют, по Гомелю на юге, по Мозырскому нефтеперерабатывающему заводу, по аэропорту, аэродрому в Лунинце или Бресту, ответ будет мгновенный. Мгновенный просто, в одну секунду. Чем ответить - у нас есть. И не только тем, о чем мы говорили недавно с президентом России. Я к этому давно готовился. Помните, я вам говорил, "Полонезы", ракетное производство и прочее. Вы полностью находитесь под ударом этих ракет. И я не буду смотреть, кто там в офисах или во дворцах сидит. Отвечать будем жестко и решительно.
Это не бряцание оружием. А святая обязанность лидера страны - защищать свою землю. Несмотря на воинственность соседей, Беларусь не устает повторять - давайте жить дружно!