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Лукашенко: Ядерное оружие надо в течение буквально некоторого времени свезти в одну кучу и уничтожить
Президент Беларуси Александр Лукашенко, отвечая на вопросы журналистов, высказался на тему размещения ядерного оружия, сообщает БЕЛТА.
Главу государства попросили прокомментировать заявление Президента Франции Эммануэля Макрона, сделанное во время визита в Китай, о том, что ни одна страна не может размещать ядерное оружие на территории другой страны. "Я с ним согласен, - ответил белорусский лидер. - Поэтому надо выводить все ядерное оружие американцам из пяти или шести стран, где оно размещено. И точка. Я вообще в этом отношении радикал. Я считаю, что ядерное оружие надо в течение буквально некоторого времени свезти в одну кучу и уничтожить. Вот и все. А болтать языком, типа как этот наш товарищ умеет делать, - все специалисты. Поэтому хорошо, давайте соберем все в кучу и уничтожим. Это самый лучший вариант. А пока - мы делаем так, как делают они".
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