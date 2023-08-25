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Лукашенко высказался по миграционному вопросу: Воевать за Европу и рвать на себе одежду в Беларуси не будут
Воевать за Европу и рвать на себе одежду в Беларуси не будут. Так Президент Беларуси Александр Лукашенко высказался по миграционному вопросу, который не теряет актуальности на границах с Евросоюзом. Об этом он заявил во время общения с журналистами, сообщает БЕЛТА.
"Они не в Беларусь пришли. А если уж говорить о мигрантах, ведь не мы же создали эту волну. Они же (Евросоюз. - Прим. БЕЛТА) отказались с нами сотрудничать - центры эти строить, финансировать и так далее. И против нас ввели санкции. И я тогда говорю: что вы, безумцы? Вы ввели против меня санкции и я вас буду защищать от мигрантов? Ну так ловите их там. Меркель же их туда в свое время позвала. Они это помнят. Мы абсолютно не виновны в том, что эта волна мигрантов пошла, - подчеркнул глава государства. - Она была бы меньшей через Беларусь, если бы не было войны в Украине. Они и там ходили в Европу, через Украину, за большие деньги, когда не было этой войны. Сейчас осталось это окно (через Беларусь. - Прим. БЕЛТА). Мы с них мзду не берем. Но мы воевать за Европу и рвать на себе одежду не будем. В связи с той политикой, которую они проводят".
Александр Лукашенко упомянул о стене от мигрантов, которую в Польше построили на границе с Беларусью: "А что они сегодня скажут, что они зря стену построили? Руководство Польши им (гражданам своей страны. - Прим. БЕЛТА) не скажет, что эта стена не помеха для мигрантов. Ни одного мигранта, который решил пройти в Польшу, стена не задержала. Весьма ответственно вам об этом говорю. Если мигранты хотят туда пройти, они проходят. Они сюда (поляки на белорусскую территорию. - Прим. БЕЛТА) выкидывают просто не только трупы, а иногда и живых людей сюда выбрасывают, стараются не пустить".
Удивление главы белорусского государства также вызывает вопрос насчет стены, который в Польше решили вынести на референдум. "На референдум вынесли вопрос. И не вынесли "строить или не строить", а "будем сносить или нет". Слушайте, я считал, что там у власти умные люди. Такой вопрос вынести на референдум - ну это идиотизм полный! Они что, поляков за идиотов считают? Сразу поляки "оценили" этот поступок", - сказал Президент.
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