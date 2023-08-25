Лукашенко высказался по миграционному вопросу: Воевать за Европу и рвать на себе одежду в Беларуси не будут

"Они не в Беларусь пришли. А если уж говорить о мигрантах, ведь не мы же создали эту волну. Они же (Евросоюз. - Прим. БЕЛТА) отказались с нами сотрудничать - центры эти строить, финансировать и так далее. И против нас ввели санкции. И я тогда говорю: что вы, безумцы? Вы ввели против меня санкции и я вас буду защищать от мигрантов? Ну так ловите их там. Меркель же их туда в свое время позвала. Они это помнят. Мы абсолютно не виновны в том, что эта волна мигрантов пошла, - подчеркнул глава государства. - Она была бы меньшей через Беларусь, если бы не было войны в Украине. Они и там ходили в Европу, через Украину, за большие деньги, когда не было этой войны. Сейчас осталось это окно (через Беларусь. - Прим. БЕЛТА). Мы с них мзду не берем. Но мы воевать за Европу и рвать на себе одежду не будем. В связи с той политикой, которую они проводят".