Лукашенко: За годы суверенитета почти миллион семей в Беларуси улучшили жилье

"Почти миллион семей улучшили жилье за эти годы. Сотни тысяч квартир построены с государственной поддержкой. Комфортные и современные, - сказал Александр Лукашенко. - Если в 1995 году в благоустроенных квартирах и домах проживало немногим более половины населения, сегодня мы близко подходим к стопроцентному показателю (94 %). Рост в полтора раза. При этом в сельской местности показатель увеличился не в полтора раза, а втрое".