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Лукашенко: За годы суверенитета почти миллион семей в Беларуси улучшили жилье
За годы развития суверенной Беларуси почти миллион семей улучшили жилье. Об этом глава государства Александр Лукашенко заявил во время выступления на заседании VII Всебелорусского народного собрания, сообщает БЕЛТА.
"Почти миллион семей улучшили жилье за эти годы. Сотни тысяч квартир построены с государственной поддержкой. Комфортные и современные, - сказал Александр Лукашенко. - Если в 1995 году в благоустроенных квартирах и домах проживало немногим более половины населения, сегодня мы близко подходим к стопроцентному показателю (94 %). Рост в полтора раза. При этом в сельской местности показатель увеличился не в полтора раза, а втрое".
Доля семей, указавших на удовлетворенность своими жилищными условиями, составляет почти 90 %. "Вы мои подходы знаете. Цифра хорошая, но должна быть больше", - ориентировал глава государства.
Фото: БЕЛТА
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