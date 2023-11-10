Лукашенко: Задача партий - не разъединять, а объединять общество

Задача партий - не разъединять, а объединять общество, особенно перед лицом современных вызовов и угроз. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на встрече с руководителями политических партий, пишет БЕЛТА.



Президент уверен, что белорусские партии принесут пользу, если по-настоящему смогут представлять интересы своих членов перед государством, если станут помощниками власти в разъяснении сложных вопросов, принятии решений.



"Предназначение партий - не бороться с государством, а конкурировать между собой на уровне проектов, законодательных инициатив. Все, что нацелено на созидание. Причем надо понимать, что каждое принимаемое на государственном уровне решение должно удовлетворять одновременно все группы населения: и бюджетников, и предпринимателей, и пенсионеров", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Отсюда следует еще одна задача партий - не разъединять, а объединять общество, особенно перед лицом современных вызовов и угроз. "Нам очень важно сегодня быть едиными. Потому что ситуация крайне напряженная, очень опасная. Особенно если посмотреть в будущее, в перспективу. Никто сегодня не может предсказать, что будет завтра", - отметил белорусский лидер.

Обращаясь к руководителям партий, Александр Лукашенко высказал в их адрес слова благодарности: "Вы - патриотичные. И я вам выражаю просто огромную благодарность, всем руководителям, за ту позицию, которую вы занимаете".