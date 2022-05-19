Лукашенко: Запад сам подталкивает Минск и Москву к тесной кооперации по всем направлениям

Мы очень серьезно разговаривали с президентом России совсем недавно. Днями мы встретимся снова по этим направлениям, будем их обсуждать. Мы уже посмотрели, какие нам программы надо реализовать, мы посчитали, сколько на это уйдет денежных средств. Я вам должен сказать: по сравнению с этой махиной, которую мы имеем в Беларуси и России, совсем немного. Мы понимаем, что для нас самое важное направление в импортозамещении - это полупроводники и прочая инновационная продукция. Не сказать, что мы ничего не умеем в этом плане делать, но нам надо достичь того уровня, который в этой части (с микросхемами, микрочипами) имеет мир. Многое мы производим, мы производим практически все, но немножко ниже уровня. Как я говорю: не будем ездить в это время на "мерседесах", пока проедемся на своих автомобилях, которые у нас были. Недавно Россия заявила, что они будут там выпускать "лады", "москвичи". А что плохого? Это уже не те "москвичи" советские, естественно, но может быть еще не "мерседес". Придет время, будут у нас и свои "мерседесы". На это времени много не надо.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь