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Лукашенко: Запад сам подталкивает Минск и Москву к тесной кооперации по всем направлениям
Сотрудничество Беларуси и России прирастает новыми проектами. Инициативы везут, в том числе, из регионов. Нынешний год богат визитами российских губернаторов. Уже который четверг во Дворце Независимости вот такой губернаторский день.
Накануне в Минск приехала представительная делегация из Нижнего Новгорода, чтобы детально обсудить потенциал дальнейших экономических связей. С главой региона сегодня встретился наш Президент. Очевидно, активизация контактов неслучайна. Укреплять интеграцию на всех уровнях - не просто данность, а необходимый (и даже вынужденный) ответ союзников в условиях всесторонних вызовов и угроз. Запад сам подталкивает Минск и Москву к тесной кооперации по всем направлениям, уверен Александр Лукашенко. Тем самым способствует интенсивному развитию экономик наших стран. Сегодня Беларусь и Россия сообща решают вопросы замещения "недружественного" импорта, подставляя союзное плечо. В ближайшее время этот аспект станет темой номер один в переговорах Александра Лукашенко и Владимира Путина.
Но, возвращаясь к нынешней встрече, и Минску, и Нижнему Новгороду в этом смысле есть что предложить друг другу. Детали большого переговорного дня в репортаже Ольги Анищенко.
Региональное сотрудничество
Говорят, если Питер - голова России, Москва - ее сердце, то Нижний Новгород - карман. Фигурально, конечно. Еще с царских времен это крупный финансовый центр, торговая столица. Не только России - даже Европы. Мирового уровня.
Времена сейчас, конечно, не те. Губернатор региона Глеб Никитин не спорит. Зато амбиций не занимать! Как и желаний заручиться поддержкой союзника. Тем более, сегодня.
Интересный факт: Никитиных в российских губернаторах, прямо скажем, немало ходило. Но что удивительно, возглавляют Новгород - и Великий, и Нижний - однофамильцы. Никитин и там, и здесь. Даже отчества совпадают. Мы тоже поначалу запутались. Хотя нижегородский губернатор в своем статусе уже больше четырех лет, казалось бы, все уже должны были привыкнуть, но нет! До сих пор всякое бывает...
Казусы бывали, и до сих пор иногда бывают, когда звонят и начинают обсуждать какие-то вопросы, а ты пытаешься приземлить, и какой-то странный район вдруг начинают обсуждать или еще что-то. Оказывается, что это новгородская, а не нижегородская область. Бывает, конечно, работе это не препятствует.
А. Лукашенко встретился с губернатором Нижегородской области
Позже губернатор сказал: в Минск собирались давно, пандемия перекроила планы, но сотрудничество на паузу ей не поставить. Напротив, торговля на подъеме! С высоких позиций Минска в нижегородской экономической повестке начнет диалог с гостями и Президент.
Президент: Беларусь и Нижегородская область близки к золотому миллиарду товарооборота
Мы близки к тому золотому миллиарду, о котором мы когда-то давно мечтали с губернатором. Я думаю, что мы с вами достигнем этого уровня. Тем более, у нас есть стремление к наращиванию товарооборота, у нас есть и большие резервы. Самый главный резерв, как ни странно, это санкции. Эти санкции во многом нас подтолкнули заниматься своими делами. Не смотреть по сторонам, не только видеть, что там хорошо, но и создавать это хорошо у себя. Говорят: санкции-санкции, я задумываюсь над тем, что Запад, того не понимая, подтолкнул нас к интенсивнейшему развитию. Если кто-то к нам в этом плане готов присоединиться, то они получат этот серьезный эффект. Как всегда, я говорю: нам просто надо немного времени, потому что развернуть такую махину не так просто, потому что отраслей много: промышленность, сельское хозяйство, другие сферы огромны, надо время, чтобы развернуться.
Веса нашему сотрудничеству придает и тот факт, что среди 145 торговых партнеров Нижегородской области Беларусь - номер один! Торговле масштаба семисот миллионов долларов позавидуют многие! Миллиард - как ориентир на будущее - вовсе не заоблачная цифра. Тем более сейчас, когда России нужно много продукции взамен европейских товаров, которым сегодня вход на российский рынок закрыт. Тема настолько важная, что курируют ее лично президенты.
Мы очень серьезно разговаривали с президентом России совсем недавно. Днями мы встретимся снова по этим направлениям, будем их обсуждать. Мы уже посмотрели, какие нам программы надо реализовать, мы посчитали, сколько на это уйдет денежных средств. Я вам должен сказать: по сравнению с этой махиной, которую мы имеем в Беларуси и России, совсем немного. Мы понимаем, что для нас самое важное направление в импортозамещении - это полупроводники и прочая инновационная продукция. Не сказать, что мы ничего не умеем в этом плане делать, но нам надо достичь того уровня, который в этой части (с микросхемами, микрочипами) имеет мир. Многое мы производим, мы производим практически все, но немножко ниже уровня. Как я говорю: не будем ездить в это время на "мерседесах", пока проедемся на своих автомобилях, которые у нас были. Недавно Россия заявила, что они будут там выпускать "лады", "москвичи". А что плохого? Это уже не те "москвичи" советские, естественно, но может быть еще не "мерседес". Придет время, будут у нас и свои "мерседесы". На это времени много не надо.
Все поручения даны: правительства подключились к этой работе. Время мониторинга на высшем уровне. Не время конкурировать между собой! Синергия даст куда больший эффект для союзной экономики. Александр Лукашенко сделал важную ремарку: вместе - не значит вместо. Кооперация усилий союзной науки и промышленности - это не повод вновь намекать на посягательства. Нет, не на наши рынки. Берите выше - на белорусский суверенитет!
Президент прокомментировал домыслы оппонентов о потере белорусской независимости в случае кооперации усилий промышленников Беларуси и России
Самое важное еще одно направление, которое мы будем обсуждать с Президентом России, - это кооперации. Нам надо четко определиться, если мы, к примеру, можем производить хорошие комбайны, то нам надо объединяться с Ростсельмашем и не конкурировать друг с другом, а конкурировать с зарубежными образцами, не повторить опыт прошлого, как там у нас было. Зачем создавать параллельно производство, как мы когда-то думали на КамАЗе его создать. Если мы эти компетенции имеем, значит, надо делать упор на них, и таким образом экономики увязывать. Тогда мы не будем кричать, что нам надо срочно единую валюту вводить, срочно единый парламент, как будто, это главное. У нас есть Парламентское собрание. Так давайте задействуем это. У нас есть общее правительство. Давайте его раскрутим. У нас есть высший коллективный орган власти. Давайте их задействуем. Выдохнутся - будем думать, что создавать взамен. Нет, вот надо обязательно взбаламутить народ и там, и здесь, что уже вот кто-то теряет независимость, кто-то кого-то поглощает. Пошли уже такие тенденции. Как будто нам нечем сегодня заниматься! Ну сотрудничаем же, два независимых государства? Сотрудничаем, причем по всем направлениям, даже всего не расскажешь публично.
Президент детально презентовал делегации Нижнего Новгорода возможности сотрудничества с Беларусью
Направлений, и правда, в избытке. Александр Лукашенко всегда с удовольствием рассказывает обо всем, чем славится наша промышленность и сельское хозяйство. Это длинная презентация! Но кажется, никто из гостей еще не скучал. Машиностроение, фармацевтика, легпром, нефтехимия, и конечно, аграрное дело - все это и многое другое губернатору на заметку!
Особенно надо посмотреть, наверное, нижегородцы уже пришли к этому, надо сельское хозяйство в порядок приводить, начиная с агрогородков, все-таки надо деревню спасать в России. Не может быть ни Беларуси, ни России, ни Украины без деревни. Поэтому надо создавать нормальные условия для жизни людей. Посмотрите кто-нибудь агрогородок, если вам он понравится, мы готовы поучаствовать, спроектировать и вместе с вами, или мы сами, можем построить подобный агрогородок и все производство вокруг него. Знаю, что вы много строите инфраструктурных проектов -дороги и прочее, готовы не только поставлять для этого технику, но и участвовать в строительстве подобных инфраструктурных объектов. Гарантирую, что это будет значительно дешевле не только с аналогами с зарубежными стройками, но и российскими
Доказывать, что белорусам многое по плечу, сегодня в России никому не нужно. Если уж покорился даже космос, учитывая, что наши специалисты начнут работать на стройке космодрома Восточный. Удалось сохранить все лучшее со времен одной большой страны, напомнит Президент, и добавить на этапе независимости. Сегодня все это позволяет своими силами выпускать многие виды продукции, сообща быстрее достигать того, что в одиночку становится не то что невыполнимой - непростой задачей.
Беларусь при помощи России уже к концу года рассчитывает получить собственную ракету типа "Искандер"
Прежде всего, мы производим и те же телевизоры, и автомобили, и полупроводники. С Путиным обсуждали проблему ракетостроения. Помогут нам довести до ума новые ракеты, которые мы создаем. Мы значительно продвинулись, но с россиянами мы быстрее создадим нормальную ракету - компетенций у них побольше. Мы сами ее сделаем, но для этого надо будет больше года. А если умный человек придет и подскажет, что мы не так делаем, то к концу этого года получим уже ракету типа "Искандер". Очень хорошее оружие. Мы договорились с Путиным. Мы купили у вас нужное нам количество этих "Искандеров", С-400, вооружили нашу армию. Сейчас это уже совсем другая армия с таким вооружением. По крайней мере, неприемлемый ущерб это оружие может нанести колоссальное. Мы по всем направлениям пытаемся развиваться, и это благодаря той ситуации, которая сложилась. Да, санкции - это не сахар, но, тем не менее, в этой ситуации нам надо жить и развиваться. И мы полны решимости это делать.
Вот как? Губернатор в этом смысле приехал очень подготовленным! В регионе уже работает целый центр по замещению европейского и заокеанского импорта. Каталог товаров с предельно четкими данными - что, где и кому нужно прямо сейчас - промежуточный итог работы большой группы экспертов. Дескать, вот они, свободные ниши! Внушительный список возможностей для белорусских промышленников.
Сейчас открывается окно возможностей для замещения импорта из недружественных стран, и вообще изменились структуры импорта со стороны Нижегородской области. Мы передали сейчас представительствам правительства и белорусских компаний ссылки на каталог, который составили с целью импорта и импортозамещения, там 4500 позиций, и они настолько разные: от деревьев хвойных, которые поставлялись в значительной степени из недружественных стран, до конкретных комплектующих, допустим, для автомобилестроения
Нижегородская область будет замещать импорт из западных стран товарами из Беларуси
Но от слов к делу. Программа визита расписана по минутам. Даже пока губернатор во Дворце, часть делегации уже в полях! Столичный флагман "Гастелловское" демонстрирует свои возможности. Агропром сегодня - золотая жила! Беларусь в этом знает толк. После к маршруту присоединится и глава делегации. Губернатору покажут наш автопром. В регионе активно строят жилье и дороги. Наши машины будут в помощь! Еще переговоры в правительстве, совет делового сотрудничества. Все это не просто слова!
В своем телеграм-канале губернатор оставит лестные комментарии, поблагодарив за теплый прием. Верит - его предложение возобновить прямое авиасообщение с Минском найдет отклик, а белорусам будет на что взглянуть в его вотчине. Словом, наших туристов в Нижнем Новгороде ждут! Визитом гости, похоже, остались довольны. Раз уж губернатор подытожит, помогать Беларусь будет во всем!
Мы не будем считать, сколько российских делегаций побывало у нас лишь в этом году. Скажем просто - много! Вот так наступательно Минск и Москва укрепляют союзные связи региональными проектами, словно следуют логике: вижу цель - не вижу препятствий! Какими бы ни были расстояния. Ведь действительно, сегодня тоже ни слова о барьерах или препонах, напротив, лишь о возможностях и выгодах общих для союзников проектов.
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