Лукашенко: Запад сейчас будет пытаться разрубить единство Беларуси и России

Запад сейчас будет пытаться разрубить единство Беларуси и России. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на встрече с губернатором Новосибирской области России Андреем Травниковым, пишет БЕЛТА.



"Слава богу, что мы единство свое сохранили. Но должен сказать, что спокойно нам не будет", - отметил Александр Лукашенко.

Президент рассказал, что в своих последних докладах спецслужбы и разведка предупреждают о планах Запада разобщить Беларусь и Россию.

"Цитаты должностных лиц оттуда: "Спокойно не будет". Они живут уже и видят (еще не вылезли из Украины), что надо разрубить единство Беларуси и России. При том все на Западе, даже те страны, которым, казалось бы, до фонаря то, что происходит здесь в Беларуси и России, между нами. Где-то кнутом, где-то пряником, где-то подсластить что-то, отколоть чиновников, расколоть, оторвать от Президента - старые методы. Все эти заявления сентябрем-октябрем датированы. Поэтому спокойно не будет. Надо нацелиться на то, что нам надо делать свое", - подчеркнул глава государства.

Беларусь и Россия в этой непростой ситуации опираются на дружественные страны. Но Александр Лукашенко отметил, что у них тоже есть свои интересы. "Поэтому давайте делать свое отечество, защищать его, - призвал белорусский лидер. - У нас только этот путь, другого нет. И мы можем выглядеть прилично. За пять лет мы забудем то, что происходит сейчас".