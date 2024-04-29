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Лукашенко заслушал доклад Косинца и Мицкевича, поставив задачи по выстраиванию работы ВНС
Президент Беларуси, Председатель Всебелорусского народного собрания Александр Лукашенко по селекторной связи заслушал доклад заместителя председателя ВНС Александра Косинца и начальника секретариата Валерия Мицкевича.
В развитие прошедшего первого заседания VII Всебелорусского народного собрания белорусский лидер поставил ряд задач, обозначив главные вопросы, над которыми необходимо работать в рамках нового конституционного органа. Во-первых, Александр Лукашенко поручил выстроить систему работы с делегатами ВНС по вертикали: председатель - заместитель - секретариат - делегаты ВНС. В состав собрания входят около 1200 делегатов. Это люди самых разных социальных групп, включая депутатов местных советов, представителей гражданского общества. "Система работы с ними должна быть выстроена, - так Президент обозначил одну из главных задач. - Не от собрания до собрания, а на постоянной основе, включая информирование делегатов, обратную связь, график встреч и так далее".
Первая задача - обеспечить эффективную работу Президиума Всебелорусского народного собрания и секретариата. Президиум включает в себя 15 человек. Единственным на профессиональной основе работающим человеком в этом Президиуме являюсь только я. Остальные на функциональной основе будут выполнять поставленные перед ними задачи. Причем впервые этот Президиум будет собираться не ради голосования и чтобы услышать какие-то цели, задачи, а каждый, исходя из своих профессиональных навыков, умений, опыта, будет курировать определенное направление. Глава государства поставил задачу, чтобы каждый делегат Всебелорусского народного собрания ежедневно, ежечасно участвовал в его работе. Это не прежние собрания, которые проводились от одного съезда до другого. Седьмой съезд, который провел свое первое заседание, обсудил все вопросы организационного характера, утвердил Военную доктрину, Концепцию национальной безопасности. Помимо того, в последующем будет проводиться ежегодное заседание, а Президиум будет собираться не реже одного раза в полугодие. Будут обсуждаться важнейшие вопросы социально-экономического развития нашего государства, нашей национальной безопасности, жизни людей, строительства государства для народа для того, чтобы мы вместе строили действительно сильную, процветающую Беларусь. И в этом будет участвовать каждая делегация Всебелорусского народного собрания. Мы дойдем до самого последнего хутора, но мы будем видеть, как живет народ, определять его чаяния, осуществлять заботу для того, чтобы у нас было мощное, свободное, суверенное государство. Ну и третья задача, которая была поставлена сегодня главой государства, - нам дана одна неделя, чтобы положить ему на стол план, программу Всебелорусского народного собрания, работу Президиума, даты, заседания, каким образом будут нагружены люди, будут выполнять свои функциональные обязанности, проекты.
Что касается выстраивания структуры для организации работы ВНС, то она должна быть минимальной, но, безусловно, эффективной. В связи с тем что основной орган, занимающийся организационной работой ВНС, (его секретариат) будет малочисленным, поставлена задача организовать систему взаимодействия с госорганами, губернаторами, местными органами власти, субъектами гражданского общества.
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