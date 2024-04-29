Лукашенко заслушал доклад Косинца и Мицкевича, поставив задачи по выстраиванию работы ВНС

Первая задача - обеспечить эффективную работу Президиума Всебелорусского народного собрания и секретариата. Президиум включает в себя 15 человек. Единственным на профессиональной основе работающим человеком в этом Президиуме являюсь только я. Остальные на функциональной основе будут выполнять поставленные перед ними задачи. Причем впервые этот Президиум будет собираться не ради голосования и чтобы услышать какие-то цели, задачи, а каждый, исходя из своих профессиональных навыков, умений, опыта, будет курировать определенное направление. Глава государства поставил задачу, чтобы каждый делегат Всебелорусского народного собрания ежедневно, ежечасно участвовал в его работе. Это не прежние собрания, которые проводились от одного съезда до другого. Седьмой съезд, который провел свое первое заседание, обсудил все вопросы организационного характера, утвердил Военную доктрину, Концепцию национальной безопасности. Помимо того, в последующем будет проводиться ежегодное заседание, а Президиум будет собираться не реже одного раза в полугодие. Будут обсуждаться важнейшие вопросы социально-экономического развития нашего государства, нашей национальной безопасности, жизни людей, строительства государства для народа для того, чтобы мы вместе строили действительно сильную, процветающую Беларусь. И в этом будет участвовать каждая делегация Всебелорусского народного собрания. Мы дойдем до самого последнего хутора, но мы будем видеть, как живет народ, определять его чаяния, осуществлять заботу для того, чтобы у нас было мощное, свободное, суверенное государство. Ну и третья задача, которая была поставлена сегодня главой государства, - нам дана одна неделя, чтобы положить ему на стол план, программу Всебелорусского народного собрания, работу Президиума, даты, заседания, каким образом будут нагружены люди, будут выполнять свои функциональные обязанности, проекты.

Александр Косинец, зампредседателя Всебелорусского народного собрания