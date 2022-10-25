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Лукашенко заслушал доклады начальников УКГБ по Брестской и Гродненской областям о ситуации близ западных рубежей

Президент Беларуси Александр Лукашенко заслушал доклады начальников управлений Комитета госбезопасности по Брестской и Гродненской областям, сообщает БелТА.

Максим Радьков и Олег Столярчук доложили о ситуации в находящемся в зонеих ответственности регионе. Речь шла об обстановке как внутриполитической - в обществе, так и на сопредельных территориях соседних государств.

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