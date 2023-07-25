ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор

Лукашенко завершил рабочий визит в Россию

Лукашенко завершил рабочий визит в Россию

Президент Беларуси Александр Лукашенко завершил рабочий визит в Россию. Фотографии с отлета главы государства опубликовал Telegram-канал "Пул Первого", сообщает БЕЛТА.

Напомним, 23 июля прошли переговоры Александра Лукашенко с Президентом России Владимиром Путиным, после чего лидеры стран посетили Кронштадт и осмотрели там ряд достопримечательностей.

Президенты продолжили общение и на следующий день, посетив вместе монастырь, расположенный на острове Валаам на Ладожском озере.

Фото: Telegram-канал "Пул Первого"

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все