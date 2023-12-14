Лукашенко заявил, что Беларусь поддерживала и всячески будет поддерживать Россию

"Ладно против России (выступают на Западе. - Прим. БЕЛТА) - там Украина, еще что-то… Мы-то чего им должны? Мы НАТО чего должны? Мы тихо, спокойно живем, никому не мешаем, - подчеркнул белорусский лидер. - Я недавно общался с вашими коллегами из всех ведущих стран - руководителями спецслужб. Я им задавал прямо вопрос: "Вы от нас чего хотите? Вы что, не знали, что мы с Россией заключили договор, что у нас самое тесное военно-политическое сотрудничество?" - "Вот, вы там помогаете России..." Я говорю: "Помогаем и будем помогать". Мы это откровенно говорим, мы никогда это не прятали. Это наш союз. С тех пор, когда я сказал, что в спину русским мы стрелять не позволим через территорию Беларуси. Мы этого принципа придерживаемся. Что тут не было ясно до конфликта в Украине? Все было ясно и понятно".