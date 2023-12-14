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Лукашенко заявил, что Беларусь поддерживала и всячески будет поддерживать Россию
Беларусь поддерживала и всячески будет поддерживать своего союзника. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на встрече с руководителями делегаций, участвующими в XIX заседании Совещания руководителей органов безопасности и разведывательных служб государств - участников СНГ, сообщает БЕЛТА.
"Ладно против России (выступают на Западе. - Прим. БЕЛТА) - там Украина, еще что-то… Мы-то чего им должны? Мы НАТО чего должны? Мы тихо, спокойно живем, никому не мешаем, - подчеркнул белорусский лидер. - Я недавно общался с вашими коллегами из всех ведущих стран - руководителями спецслужб. Я им задавал прямо вопрос: "Вы от нас чего хотите? Вы что, не знали, что мы с Россией заключили договор, что у нас самое тесное военно-политическое сотрудничество?" - "Вот, вы там помогаете России..." Я говорю: "Помогаем и будем помогать". Мы это откровенно говорим, мы никогда это не прятали. Это наш союз. С тех пор, когда я сказал, что в спину русским мы стрелять не позволим через территорию Беларуси. Мы этого принципа придерживаемся. Что тут не было ясно до конфликта в Украине? Все было ясно и понятно".
Александр Лукашенко продолжил: "А вы - 50 стран - поддерживаете сегодня Украину". Давно уже это война превратилась из российского конфликта с Украиной в войну России против всего "цивилизованного" Запада. Вы знаете, не отрицают. Ну тогда что от нас вы хотите? Мы поддерживали и всячески будем поддерживать своего союзника. Точно так и все государства, сидящие за этим столом".
"К нам претензий предъявлять не надо. У нас политика транспарентная, открытая, и мы всегда будем придерживаться такой политики. Мы вынуждены защищать себя и помогать своим союзникам. Такая политика будет проводиться и впредь", - резюмировал глава государства.
Фото: БЕЛТА
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