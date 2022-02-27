3.42 RUB
3.33 USD
3.58 EUR
Лукашенко заявил, что на него вышли представители элиты Украины с просьбой связаться с Зеленским
Александр Лукашенко заявил, что на него вышли представители элиты Украины с просьбой связаться с Зеленским. Об этом Президент Беларуси заявил журналистам после голосования на референдуме по обновленной Конституции, сообщает БелТА.
Александр Лукашенко рассказал, что на днях разговаривал с Владимиром Путиным и он подтвердил готовность вести переговоры с Украиной. Позже российский лидер попросил главу белорусского государства помочь в организации этих переговоров. Однако, как стало известно потом, украинская сторона отказалась от них.
"Вчера поздно вечером на меня начали выходить украинцы из элиты. Суть: "Станьте между нами". Это цитата. Я говорю: "Да я стою с первого дня", - отметил Александр Лукашенко.
По его словам, украинские элиты настаивали на своей просьбе к главе государства связаться с Президентом Украины. И Александр Лукашенко согласился, хоть и сомневался, что сможет повлиять на украинского лидера. "По нескольким линиям доложили Зеленскому, что я хочу с ним связаться. Тут в очередной раз поздно вечером закрутилось. Опять позвонил Президент России, рассказал, как с переговорами обстоят дела: "Готовы встречаться в Гомеле". Я говорю: "Хорошо, в Гомеле так в Гомеле, если Минск для них очень плохо", - рассказал Президент.
В Гомеле успели подготовить площадку для переговоров, встретили российскую делегацию. Осталось дождаться ответа от Украины.
"За ночь его, Зеленского, пытались найти, нашли к утру. "Возможно. Переговорим", - ответ. Я уже могу это озвучить. Цитата: "Человек не в адеквате. Он не понимает, что происходит", - раскрыл некоторые подробности Президент.
Президент
Все
Глава МИД Беларуси рассказал о повестке запланированных встреч Лукашенко на полях саммита в Баку
Лукашенко поздравил Думу Боко с избранием на должность Президента Ботсваны
Александр Лукашенко поздравил Президента Анголы с национальным праздником
Лукашенко: Растет необходимость возвращения Беларуси и Польши к нормальным отношениям
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Песков опроверг сообщения о телефонном разговоре Путина и Трампа
В столице Азербайджана свою работу начинает 29-я сессия Конференции ООН по климату
Пассажир самолета пытался открыть дверь во время полета - бортпроводники справились с дебоширом
МУС начал расследование против своего главного прокурора. В чем его обвиняют?
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов