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Лукашенко заявил о необходимости "прорубить окно" в страны юго-востока
Президент Беларуси Александр Лукашенко на саммите ЕАЭС в Москве заявил о необходимости "прорубить окно" в страны юго-востока. Об этом глава государства заявил на заседании Высшего Евразийского экономического совета, пишет БЕЛТА.
Одним из приоритетных векторов развития ЕАЭС Александр Лукашенко назвал совершенствование транспортной инфраструктуры и развитие эффективной логистики. "В связи с разворотом наших экспортных потоков на юго-восток очень важно совместными усилиями "прорубить окно" в страны названного региона. Это бездонный рынок для отечественных товаров", - подчеркнул белорусский лидер.
В то же время необходимо обеспечить равный доступ к имеющейся и создаваемой инфраструктуре, чтобы в дальнейшем не возникло неприятных ситуаций, как в случае с экспортом на рынки третьих стран лесоматериалов через территорию государств - членов ЕАЭС.
Александр Лукашенко также считает целесообразным вернуться к рассмотрению вопроса о либерализации автомобильных перевозок в третьи страны без необходимости получения специальных разрешений.
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