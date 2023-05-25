Лукашенко заявил о необходимости "прорубить окно" в страны юго-востока

Президент Беларуси Александр Лукашенко на саммите ЕАЭС в Москве заявил о необходимости "прорубить окно" в страны юго-востока. Об этом глава государства заявил на заседании Высшего Евразийского экономического совета, пишет БЕЛТА.

Одним из приоритетных векторов развития ЕАЭС Александр Лукашенко назвал совершенствование транспортной инфраструктуры и развитие эффективной логистики. "В связи с разворотом наших экспортных потоков на юго-восток очень важно совместными усилиями "прорубить окно" в страны названного региона. Это бездонный рынок для отечественных товаров", - подчеркнул белорусский лидер.

В то же время необходимо обеспечить равный доступ к имеющейся и создаваемой инфраструктуре, чтобы в дальнейшем не возникло неприятных ситуаций, как в случае с экспортом на рынки третьих стран лесоматериалов через территорию государств - членов ЕАЭС.