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Лукашенко заявил о желании развивать производство автомобилей в Беларуси в сотрудничестве с китайской "ФАВ Груп"
Беларусь заинтересована в развитии автомобилестроения с участием китайских партнеров. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на встрече с руководством Первой китайской автомобильной корпорации "ФАВ Груп", сообщает БелТА.
"Вы знаете, что мы крайне заинтересованы в развитии автомобилестроения в Беларуси. Вчера на переговорах с моим другом Си Цзиньпином я попросил его, чтобы он поддержал мою инициативу по сотрудничеству с вашей компанией. Он мне сказал, что поддерживает. Он подчеркнул: "Это государственная компания, я поддерживаю контакты специалистов Беларуси с компанией и насколько это нужно для развития отношений готов помогать", - рассказал подробности переговоров Президент Беларуси.
"Наш интерес к вам вы знаете. Вы делаете хорошие автомобили. Если у вас есть желание и стремление работать в Беларуси - я к вашим услугам. Я хотел бы, чтобы мы создали настоящий автомобиль в Беларуси вместе с вами. И если мы хотим получить эффект и успех, это надо делать сейчас, и очень быстро, когда освободились территории и рынки для нашей будущей продукции. У меня один вопрос: как вы смотрите на это с учетом моей и Си Цзиньпина поддержки?" - сказал Александр Лукашенко.
Председатель правления Первой автомобильной импортно-экспортной корпорации, генеральный директор по международным связям Первой китайской автомобильной корпорации Ян Даюн поблагодарил за встречу и подчеркнул наличие большого внимания к развитию сотрудничества. "Мы будем очень аккуратно и внимательно реализовывать данный проект, который согласован между главами стран", - заверил он.
"ФАВ Груп" - один из старейших и крупнейших производителей автомобилей в Китае. Наиболее известные бренды корпорации - Hongqi (Хунци - переводится как "красное знамя") и Jiefang (Цзефан) легковых автомобилей и коммерческих грузовиков Китая соответственно. Лимузин серии Hongqi L был выбран в качестве официального автомобиля для крупных торжеств и мероприятий в Китае. Кстати, именно автомобиль этой марки был предоставлен китайской стороной для использования в кортеже Президента Беларуси в ходе госвизита в КНР.
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