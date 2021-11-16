О санкциях в отношении Беларуси, которые бьют бумерангом по экономикам ЕС - М. Осипов

Западные политики демонстрируют чудеса компетентности. Цена на газ в Евросоюзе за последнее время выросла в 13 раз - до 90 евро за мега-ватт/час. Об этом говорят данные экономического прогноза Еврокомиссии. Но число «13» суеверным европейцам, видимо, режет слух, и потому газ нужно сделать еще дороже - раз в 15-20.

Иначе как объяснить упорное стремление к новым санкциям в отношении Беларуси, невзирая на то, что уже принятые и так бьют бумерангом по экономикам ЕС?



Здравствуйте!



Максим Осипов приветствует вас. Чтобы совершенно без злорадства, хотя и оно не помешало бы, рассказать, как рукотворное замораживание экономических отношений Евросоюза с нашей страной привело к ощутимому похолоданию в ЕСовских квартирах.



Пока варшавское руководство который день держит на пронизывающем ветру тысячи несчастных, лишенных крова и страны усилиями в том числе и его военщины, холода угрожают и самим полякам. Повышение цены на газ для населения на 170 процентов в преддверии нынешней зимы в ряде муниципалитетов Польши уже привело к накалу страстей. Около 20 тысяч жителей волости Тарново-Подгурне собрали подписи под негодующими обращениями к своим властям. По всей стране поляки раскупают и ставят в квартирах чугунные печи-буржуйки. 21-й век, напомним! Евросоюз! Кроме того, Польша с Литвой принялись в последние недели активно закупать белорусские древесные пеллеты, готовя второй рукой новые санкционные пакеты.



Тем временем поток беженцев в Польшу и дальше - в сердце ЕС - в скором времени обещает прирасти и за счет трудовых мигрантов из стран Балтии. Латвийская железная дорога намерена уволить 864 человека до конца года. Это уже третье крупное сокращение за последнее время. В целом за последние три года железнодорожный персонал Латвии "усох" почти на треть: с десяти до семи тысяч человек.



В аналогичный тупик летит на всех парах и "железка" Литвы, которая в начале года уже лишилась белорусского нефтетранзита, а к концу, как ожидается, потеряет и транзит белорусского калия. Учитывая, что наши грузы составляют около трети грузопотока Литовской железной дороги, перспективы рисуются незавидные.



Собственно говоря, наша страна об этом предупреждала издавна. Но голос разума, призывы белорусских ведомств и общественности потонули в геополитической свистопляске прибалтов, занятых увлекательной игрой в санкции.



Как результат - в Литве уже приостановлены на неопределенный срок строительные работы с бюджетом в 56 млн евро на участке Плунге - Шатейкяй железной дороги, ведущей в портовую Клайпеду.



А Латвийская железная дорога учинила большую распродажу, выставив на торги десятки тепловозов и автомобилей, сотни вагонов и дом отдыха в когда-то знаменитом своими РАФиками городе Елгава. С начала года Латвийская железная дорога продала 180 вагонов, ныне продает еще 200, кроме того, более 4 тысяч тонн металлолома, в том числе рельсы различной длины.

Еще немного, и стихи Маяковского "Кем быть?" приобретут в Латвии трагический смысл:



Ездим рельсами. Окончилась рельса.



И слезли у леса мы, садись и грейся…



Убытки Латвийской железной дороги в 2020-м составили 3,3 млн евро, а годом ранее была прибыль - 2,8 млн евро. Ведь жила дорога в последние годы в основном за счет грузов из России и Беларуси.



Заметно "сходит с рельсов" в Прибалтике и отрасль, никогда на них не становившаяся. В Литве национальная ассоциация автоперевозчиков Linava отмечает дефицит дальнобойщиков и уход транспортных фирм в Польшу и другие страны ЕС. Даже в столичном Вильнюсе не хватает около 200 шоферов. Аналогичная ситуация в Латвии: многие автобусные рейсы ныне под угрозой ликвидации.



На этом фоне предупреждение белорусского Президента европейским любителям санкций о готовности блокировать им транзит по территории Беларуси не столько декларация о намерениях, сколько по сути предостережение не губить до конца благополучие ЕСовских граждан.



Ведь если Беларусь транзитная закроется, в Польше работу водителя не найдут не только съезжающие туда шоферы Литвы и Латвии, но и сами поляки. И это лишь маленький штрих больших последствий для без того подорванного потерями от пандемии и собственной санкционной политики Евросоюза.



Кстати, иностранные инвестиции в реальный сектор экономики нашей страны за январь-сентябрь составили 6,7 миллиарда долларов.



Основными инвесторами стали субъекты хозяйствования России (44 % всех инвестиций), Украины (13,1 %) и Кипра (12,6 %)

