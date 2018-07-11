М. Сайдик: Число случаев нарушения режима тишины значительно сократилось

Напомним, с 1 июля в Донбассе было объявлено так называемое хлебное перемирие. По данным подгруппы по безопасности, интенсивность взаимных обстрелов снизилась на 80%. Впрочем, Мартин Сайдик констатировал, что в последние дни ситуация вновь начинает обостряться.

Также сегодня стало известно, что Госкомитет Украины по вопросам телевидения и радиовещания ввел санкции в отношении ряда российских издательств. Причина - "выпуск антиукраинской литературы" и "разжигание вражды". В черный список в числе прочих попали книги Эдуарда Лимонова, Захара Прилепина и Александра Дугина. Ранее официальный Киев ввел санкции в отношении информагентства "Россия сегодня" и заблокировал доступ к ряду интернет-ресурсов.