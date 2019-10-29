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М. Сайдик: Возобновлено разведение сил в г. Золотом
Согласован отвод войск в Золотом и Петровском
Контактная группа по урегулированию ситуации на востоке Украины согласовала начало нового отвода войск в районе населенного пункта Петровское. Впрочем, из-за опасений провокаций дату разведения сил было решено не озвучивать. Сегодня днем спецпредставитель ОБСЕ сообщил о возобновлении разведения сил и средств в Золотом.
Мартин Сайдик, спецпредставитель ОБСЕ в трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины:
"Стороны только что возобновили разведение сил и средств в Золотом. Ими пущены белые и зеленые сигнальные ракеты, подтверждающие их готовность к этому. Это очень важное заявление и положительное развитие".
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