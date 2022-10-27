Макей: Беларусь, как и Иран, выступает против односторонних незаконных экономических санкций, выходящих за рамки норм международного права

Беларусь и Иран уверенно расширяют связи в торгово-экономической и инвестиционной сферах по ряду других областей, представляющих взаимный интерес. Об этом рассказал министр иностранных дел Беларуси по итогам переговоров в Тегеране со своим с иранским коллегой. Агрессивная западная стратегия лишь укрепляет дух нашего сотрудничества в задаче противостоять экономическому терроризму.



Владимир Макей, министр иностранных дел Беларуси:

Беларусь, как и Иран, выступает против односторонних незаконных экономических санкций, выходящих за рамки норм международного права, в первую очередь давление санкций наносит ущерб экономике страны и рядовым гражданам и способствует росту напряженности. На самом деле я здесь согласен также с лозунгом господина министра, экономический терроризм происходит против наших государств и, конечно, мы должны работать сообща в целях разработки адекватных мер реагирования на акты экономического терроризма. Уверен, что достигнутые на сегодняшней встрече договоренности будут способствовать реализации имеющихся возможностей для укрепления развития, долгосрочного партнерства стратегического партнерства между нашими странами. В марте будущего года Беларусь и Иран отметят 30-летие установления дипотношений. В рамках исторического события запланированы дни культуры, конференции, круглые столы и семинары.