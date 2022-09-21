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Макей: Беларусь призывает все страны мира остановить попытки решать проблемы своего населения за счет соседей

Макей: Беларусь призывает все страны мира остановить попытки решать проблемы своего населения за счет соседей

В большинстве государств мира, как и в Беларуси, в подавляющем случае вопрос национальных меньшинств - это результат соседства. А соседей, как известно, не выбирают. Это отметил министр иностранных дел Республики Беларусь Владимир Макей 21 сентября на заседании Генеральной ассамблеи ООН высокого уровня по случаю 30-летия принятия Декларации о правах лиц, принадлежащих к национальным или этническим, религиозным и языковым меньшинствам, сообщает БелТА.

"Именно ответственное соседство, основанное на равноправии государств, взаимном уважении государственного суверенитета и принципа невмешательства во внутренние дела, является залогом того, что фактор национальных меньшинств не станет разделяющим, а наоборот, станет фактором, обогащающим развитие конкретной страны", - подчеркнул Владимир Макей.

"Мы призываем все страны мира остановить попытки решать проблемы своего населения за счет соседей. Это путь к межгосударственным конфликтам. В проигрыше в конечном итоге будут обе стороны", - заявил министр.

Фото: МИД

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