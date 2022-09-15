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Макей: Членство в ШОС предоставит Беларуси амбициозные перспективы

Макей: Членство в ШОС предоставит Беларуси амбициозные перспективы

Беларусь намерена внести позитивный вклад в развитие Шанхайской организации сотрудничества. Об этом заявил журналистам министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей в кулуарах саммита ШОС в Самарканде, сообщает БелТА.

Министр отметил, что Президент Беларуси в Самарканде провел встречу с генеральным секретарем ШОС. Александр Лукашенко заявил, что Беларусь готова стать полноправным членом организации "не с пустыми руками".

"Мы находимся на стратегическом перекрестке. Мы готовы предоставить свои возможности: транспортные, логистические, промышленные, сельскохозяйственные. И намерены внести позитивный вклад в развитие этой организации", - подчеркнул Владимир Макей.

Он обратил внимание, что ШОС становится многофункциональной организацией, где обсуждается сотрудничество по различным направлениям - от политического до гуманитарного. "Обсуждаются конкретные проекты, инициативы, которые устремлены в будущее и которые очень важны для Беларуси. Нам есть где приложить там усилия. Членство в этой организации предоставляет широкие, амбициозные перспективы для нашей страны", - заявил министр.

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