Макей: Членство в ШОС предоставит Беларуси амбициозные перспективы

Беларусь намерена внести позитивный вклад в развитие Шанхайской организации сотрудничества. Об этом заявил журналистам министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей в кулуарах саммита ШОС в Самарканде, сообщает БелТА.

Министр отметил, что Президент Беларуси в Самарканде провел встречу с генеральным секретарем ШОС. Александр Лукашенко заявил, что Беларусь готова стать полноправным членом организации "не с пустыми руками".

"Мы находимся на стратегическом перекрестке. Мы готовы предоставить свои возможности: транспортные, логистические, промышленные, сельскохозяйственные. И намерены внести позитивный вклад в развитие этой организации", - подчеркнул Владимир Макей.