Макей и Лавров подписали заявление по случаю 30-летия дипотношений между Беларусью и Россией

Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей и его российский коллега Сергей Лавров после переговоров в Минске подписали совместное заявление по случаю 30-й годовщины установления дипломатических отношений между странами, сообщает БелТА.

Также главы внешнеполитических ведомств вместе с министром связи и информатизации Константином Шульганом приняли участие в гашении почтового конверта в честь 30-летия дипломатических отношений между Беларусью и Россией. На конверте изображены здания посольств Беларуси и России.