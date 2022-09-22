Макей изложил позицию Беларуси на заседании Совета Безопасности ООН по ситуации в Украине

Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей принял участие в заседании Совета Безопасности ООН по теме "Поддержание международного мира и безопасности на Украине", сообщает БЕЛТА.

Глава белорусского внешнеполитического ведомства отметил, что события на территории Украины - это большая трагедия. "Трагедия для страны и для всех, кто лицом к лицу столкнулся с горем и лишениями, которые несут в себе любые военные действия. Беларусь, в силу своего исторического прошлого, не понаслышке знает цену войны для народа, пережившего геноцид и лишившегося одной трети своего населения в годы Великой Отечественной войны. Сегодня конфликт разворачивается у наших границ, у наших соседей", - сказал Владимир Макей.

Он выразил твердое убеждение, что только дипломатическим путем, с помощью переговоров на основе уважения и взаимопонимания, возможно урегулировать любой конфликт.

О трагическом результате высокомерной позиции

Глава белорусского внешнеполитического ведомства подчеркнул: события в Украине не возникли внезапно, а стали следствием системного игнорирования рисков безопасности со стороны западных стран в регионе и отказом учитывать интересы и озабоченности вовлеченных государств. Предпосылки к этому формировались в течение многих лет.

"Более того, массированное санкционное давление со стороны Запада привело к побочным эффектам, которые в нашем регионе неизбежно затронули сферу безопасности. Смею обоснованно утверждать, что санкции существенно сузили, в частности для Беларуси, поле для маневра в региональной безопасности, - заметил глава МИД. - Беларусь постоянно и настойчиво предупреждала об опасной эскалации военно-политической ситуации в нашем регионе, деградации создававшейся десятилетиями системы международной безопасности, обесценивании международных договоров и соглашений. К сожалению, к нам не прислушались. Трагический результат этой высокомерной позиции мы видим сегодня в Украине".

"Мы всегда повторяли: нельзя обеспечить безопасность одного государства за счет подавления безопасности другого. Никто не воспринимал это всерьез. Теперь мы пожинаем плоды!" - добавил министр.

О миротворческой роли Беларуси

"Беларусь делала и продолжает делать все возможное для содействия реализации шагов, направленных на прекращение конфликта и укрепление региональной и международной безопасности", - заявил глава МИД.

В связи с этим он привел лишь некоторые факты. Так, в 2014-2015 годах Беларусь предоставила площадку для переговоров и достижения соглашений "Минск-1" и "Минск-2" по урегулированию конфликта в Украине. "И как бы кто ни пытался ерничать на сей счет, как бы кто ни пытался отрицать это, но соглашения на тот момент снизили уровень военного противостояния в разы", - отметил Владимир Макей.

В период 2014-2019 годов белорусская сторона обеспечила проведение в Минске более 120 заседаний Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины.

"Мы участвовали в диалоге со всеми заинтересованными странами, включая наших европейских партнеров, предлагали конкретные шаги по поддержанию мира и безопасности, - сказал глава МИД. - В этом зале, наверное, никто не знает об этом, но в 2014 году, когда возник Майдан в Украине, тогдашний премьер-министр Польши позвонил опальному в лице Европы Президенту Лукашенко и попросил его совета, что можно сделать для того, чтобы в Украине прекратить нагнетание напряженности. Президент Лукашенко направил тогда министра иностранных дел в Варшаву, вашего покорного слугу, с конкретными предложениями, которые были выслушаны с интересом. И было сказано: "Я посоветуюсь с канцлером Меркель, президентом Олландом, и мы свяжемся с вами". К сожалению, после этого ответа не последовало. Видимо, не хватило смелости работать с Беларусью, которая тогда находилась под санкциями".

Уже в текущем году на территории Беларуси прошли 3 раунда российско-украинских мирных переговоров, по итогам которых все участники с обеих сторон однозначно заявили о конкретных позитивных перспективах в плане урегулирования конфликта. "К сожалению, через некоторое время этот позитивный процесс был прекращен", - констатировал министр.

С началом конфликта Беларусь предлагала украинским коллегам установить прямой контакт с российской стороной, была готова оказать в этом необходимое содействие. "Однако наше предложение было проигнорировано", - заметил Владимир Макей.

"Не знаю, почему, но еще задолго до специальной военной операции, которая была начата Россией, еще в декабре 2021 года официальные украинские лица объявили Беларусь враждебной страной. Это при том, что мы соседи, что мы хорошо торговали, и никогда у нас не было никаких проблем", - обратил внимание глава белорусского внешнеполитического ведомства.

В свою очередь с конца марта 2022 года Беларусь ввела безвизовый режим для украинцев и всех иностранных граждан, спасающихся от боевых действий в Украине. Им предоставлялась необходимая помощь, в том числе гуманитарная, сразу после их прибытия в Беларусь.

С февраля 2022 года Беларусь приняла более 50 тыс. граждан Украины, а с 2014 года - более 200 тыс. граждан этой страны. "Заметьте, они приезжают не насильно, как это кто-то пытается представить. Они едут в Беларусь добровольно. Причем прибывают через Литву, Польшу, прибалтийские страны", - подчеркнул Владимир Макей.

Более того, в целях оказания помощи гражданам, прибывшим на территорию Беларуси из Украины, глава государства Александр Лукашенко 14 сентября подписал в новой редакции Указ от 30 августа 2014 года "О пребывании граждан Украины в Республике Беларусь", в соответствии с которым предусмотрено предоставление украинским гражданам прав наравне с белорусскими гражданами.

О голословности обвинений в адрес Беларуси

Владимир Макей с сожалением констатировал, что конфликт в Украине не сбавляет свои обороты: "Идут боевые действия, продолжается бесконтрольная "накачка" Украины вооружениями из стран Запада, поощряется деятельность украинских экстремистских формирований, проповедующих методы насилия и идеалы неонацизма, всячески подогревается межнациональная ненависть и рознь. Войска НАТО сконцентрированы у границ соседних стран, в том числе стоят у западных рубежей Беларуси. В Польше и странах Балтии".

Министр обратил внимание и на развернутую агрессивную антибелорусскую кампанию, направленную на очернение белорусской стороны в контексте этого кризиса. "Беларусь причисляют к "пособникам агрессора" или вовсе выставляют стороной конфликта. Мы говорили и продолжаем говорить: Беларусь никогда не выступала за войну. Но мы и не предатели! У нас есть союзнические обязательства и мы твердо следуем и будем следовать духу и букве международных договоров, участниками которых мы являемся", - подчеркнул глава МИД.

"При этом Беларусь ответственно заявляет, что ни один белорусский солдат, ни одна единица техники не были направлены в Украину для участия в боевых действиях. Независимые эксперты ОБСЕ подтверждают, что Беларусь не является участником международного вооруженного конфликта согласно нормам и принципам международного права, о котором здесь много говорилось. Все звучащие обвинения в адрес Беларуси со стороны Запада абсолютно беспочвенны и голословны!" - сказал он.

Владимир Макей также заверил, что Беларусь как непосредственный сосед заинтересована быть участником переговоров между Россией и Украиной о стратегическом мирном урегулировании и готова создать все необходимые условия для их продолжения, в том числе на белорусской земле. "И финальные договоренности должны учитывать в том числе и интересы белорусской стороны", - подчеркнул министр.

"Укрепление безопасности - национальной, региональной, глобальной - должно осуществляться не за счет наращивания военного потенциала НАТО, а посредством универсальных, приемлемых для всех двусторонних и многосторонних механизмов по укреплению доверия. Только равноправный и взаимоуважительный диалог, направленный на устранение разногласий, способен предотвратить конфронтацию в нашем регионе", - уверен Владимир Макей.

В завершение он напомнил о непреложной дипломатической истине, которая гласит, что все войны рано или поздно заканчиваются за столом переговоров. "И чем раньше эти переговоры начнутся, тем лучше. Поэтому удивительно было слышать сегодня заявления некоторых, сидящих за этим столом, что надо продолжать боевые действия. Ибо эти заявления абсолютно противоречат здравому смыслу", - акцентировал внимание глава МИД.