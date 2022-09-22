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Макей на заседании Совета Безопасности ООН: Беларусь никогда не выступала за войну. Но мы и не предатели!
Беларусь никогда не выступала за войну, но и не является предателем. Об этом министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей заявил на заседании Совета Безопасности ООН по теме "Поддержание международного мира и безопасности на Украине", сообщает БелТА.
Беларусь никогда не выступала за войну, но и не является предателем. Об этом министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей заявил на заседании Совета Безопасности ООН по теме "Поддержание международного мира и безопасности на Украине", передает корреспондент БЕЛТА.
Министр обратил внимание и на развернутую агрессивную антибелорусскую кампанию, направленную на очернение белорусской стороны в контексте этого кризиса. "Беларусь причисляют к "пособникам агрессора" или вовсе выставляют стороной конфликта. Мы говорили и продолжаем говорить: Беларусь никогда не выступала за войну. Но мы и не предатели! У нас есть союзнические обязательства, и мы твердо следуем и будем следовать духу и букве международных договоров, участниками которых мы являемся", - подчеркнул глава МИД.
"При этом Беларусь ответственно заявляет, что ни один белорусский солдат, ни одна единица техники не были направлены в Украину для участия в боевых действиях. Независимые эксперты ОБСЕ подтверждают, что Беларусь не является участником международного вооруженного конфликта согласно нормам и принципам международного права. Все звучащие обвинения в адрес Беларуси со стороны Запада абсолютно беспочвенны и голословны!" - сказал он.
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