Макей на заседании Совета Безопасности ООН: Беларусь никогда не выступала за войну. Но мы и не предатели!

Беларусь никогда не выступала за войну, но и не является предателем. Об этом министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей заявил на заседании Совета Безопасности ООН по теме "Поддержание международного мира и безопасности на Украине", сообщает БелТА.

Беларусь никогда не выступала за войну, но и не является предателем. Об этом министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей заявил на заседании Совета Безопасности ООН по теме "Поддержание международного мира и безопасности на Украине", передает корреспондент БЕЛТА.

Министр обратил внимание и на развернутую агрессивную антибелорусскую кампанию, направленную на очернение белорусской стороны в контексте этого кризиса. "Беларусь причисляют к "пособникам агрессора" или вовсе выставляют стороной конфликта. Мы говорили и продолжаем говорить: Беларусь никогда не выступала за войну. Но мы и не предатели! У нас есть союзнические обязательства, и мы твердо следуем и будем следовать духу и букве международных договоров, участниками которых мы являемся", - подчеркнул глава МИД.