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Макей не исключает, что в будущем Беларусь может рассмотреть возможность полноценного участия в СВМДА
Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей не исключает, что в будущем Беларусь может рассмотреть возможность полноценного участия в Совещании по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) с учетом того, что обсуждается преобразование этого форума в полноценную международную организацию, сообщает БелТА.
Глава МИД отметил, что площадка СВМДА важна для того, чтобы в первую очередь обсуждать проблемы, связанные с безопасностью. "Можно сказать, что много сейчас существует региональных организаций, которые находятся на евразийском пространстве и в той или иной мере закрывают вопросы военно-политического, торгово-экономического, гуманитарного сотрудничества и так далее", - сказал Владимир Макей.
Он напомнил, что СВМДА было создано в 1992 году как форум, в настоящее же время Казахстан продвигает идею преобразования совещания в подлинную международную организацию. "Мы тогда будем рассматривать возможность нашего полноценного участия в этой организации", - заявил министр.
Вместе с тем Владимир Макей напомнил, что недавно на саммите ШОС было положено начало процедуре вступления Беларуси в организацию в качестве полноправного участника. "Мы должны пройти определенный этап. Мы сейчас не собираемся распыляться на многих направлениях. Сконцентрируемся на работе в тех организациях, которые имеют для нас приоритетное значение В частности, сейчас ШОС представляет для нас очень большой интерес в силу того, что мы давно уже и активно сотрудничаем с ней по разным направлениям, которые для нас выгодны. Особенно в период санкционного противостояния. Поэтому ШОС - это приоритет. Но мы не исключаем наше активное участие в тех организациях, которые представляют для нас интерес в первую очередь с точки зрения экономики, политики, гуманитарного взаимодействия", - отметил глава МИД.
Ему также был задан вопрос, являются ли в текущих условиях международные площадки, наподобие СВМДА или ШОС, где нет давления и политизации, более эффективными, чем ОБСЕ или даже ООН. "Я бы не стал сравнивать сейчас уровень эффективности различных региональных и универсальных организаций. Потому что у каждой организации своя сфера компетенций, каждая занимается своей направленностью. Конечно, ООН - это универсальная организация, которая должна отвечать за вопросы мира и безопасности на всей планете. Мы откровенно должны сказать, что сейчас, к сожалению, она отстает от динамики развития процессов и не справляется с теми функциями, которые на нее возложены", - сказал министр.
В свою очередь ШОС создавалась в первую очередь для укрепления торгово-экономического взаимодействия между государствами на евразийском пространстве, пояснил Владимир Макей.
"Поэтому каждая организация по-своему важна. И еще раз хотел бы отметить, что мы заинтересованы в максимальной вовлеченности в работу тех универсальных и региональных организаций, которые принесут пользу для Беларуси. Если мы будем видеть, что это дает нам дивиденды, то мы, конечно, будем активно участвовать", - резюмировал глава белорусского внешнеполитического ведомства.
Фото:БелТА
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