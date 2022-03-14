3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
Макей о демократических ценностях: Это вывеска, чтобы обеспечить доминирование западной цивилизации
Демократические ценности, которые на протяжении ряда лет навязывают западные страны, - это просто шильда, вывеска для того, чтобы обеспечить доминирование западной цивилизации в современном мире. Об этом министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей заявил в интервью Центральному телевидению Китая, сообщает БелТА.
Отвечая на вопрос о западных санкциях, которые затронули даже такие сферы, как искусство и спорт, министр сказал: "Они (санкции. - Прим. БелТА) противоречат здравому смыслу и всем демократическим ценностям, которые западные страны пытались навязать нам, да и всей планете, в течение последних десятилетий, а может даже и столетий".
В качестве примера Владимир Макей привел принцип верховенства права, который позиционировался как основа демократии: "Как только возникла необходимость, этот принцип попирается ногами. И моментально меняются законы только лишь для того, чтобы наказать ту или иную страну, а в данной ситуации Беларусь и Россию. Все законы подстраиваются под ситуацию. Разве это приемлемо? Абсолютно неприемлемо".
"О какой свободе слова и свободе выражения мнений можно говорить, когда в западных странах закрываются средства массовой информации, которые пытаются донести хоть какую-то объективную картину мира?" - добавил он.
Владимир Макей убежден, что сегодня о демократических ценностях можно забыть. "В моем понимании нынешняя ситуация очень наглядно показала, что демократические ценности - это просто шильда, вывеска для того, чтобы добиться своих целей, а именно - обеспечить доминирование западной цивилизации в современном мире", - заявил он.
Образно выражаясь, министр отметил, что у многих западных политиков произошла "разгерметизация оболочки головного мозга", отчего они предпринимают эмоциональные, абсолютно непродуманные и деструктивные шаги. "О каких моральных нормах можно говорить, когда вопреки всем существующим международным конвенциям попираются права женщин, детей, инвалидов? Когда паралимпийцев не допускают к соревнованиям… Это фактически говорит о том, что защита прав этих наиболее уязвимых категорий населения находится где-то на 10-м месте. А идеи расового превосходства и фактически неонацизма, можно сказать, являются основополагающими для западного сообщества, хоть это сообщество и пытается это тщательно скрывать. Наша оценка однозначная - это недопустимо", - подчеркнул глава МИД.
По его мнению, нынешняя ситуация, когда в ряде западных стран из магазинов убирают книги Достоевского и Пушкина, напоминает события 1930-х годов, когда в Германии сжигали книги прогрессивных писателей.
Президент
Все
"Время Первого" - как совершить прорыв в сельском хозяйстве и привлечь молодые кадры в регионы
Лукашенко поздравил личный состав 38-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады с 45-летием
Лукашенко подписал указ о награждении Александры Пахмутовой орденом Дружбы народов
Подробности насыщенной недели Президента Беларуси в рубрике "Время Первого"
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Литва с 11 ноября усиливает таможенный контроль на границе с Беларусью. Что будут проверять?
ВВС Израиля ликвидировали главу оперативного штаба "Исламского джихада" в Газе
В Германии пожарная машина въехала в рыночную палатку, есть пострадавшие
Выборы президента в США грозили взорвать ситуацию в стране, но прошло подозрительно тихо
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов