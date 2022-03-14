Макей о демократических ценностях: Это вывеска, чтобы обеспечить доминирование западной цивилизации

Демократические ценности, которые на протяжении ряда лет навязывают западные страны, - это просто шильда, вывеска для того, чтобы обеспечить доминирование западной цивилизации в современном мире. Об этом министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей заявил в интервью Центральному телевидению Китая, сообщает БелТА.

Отвечая на вопрос о западных санкциях, которые затронули даже такие сферы, как искусство и спорт, министр сказал: "Они (санкции. - Прим. БелТА) противоречат здравому смыслу и всем демократическим ценностям, которые западные страны пытались навязать нам, да и всей планете, в течение последних десятилетий, а может даже и столетий".

В качестве примера Владимир Макей привел принцип верховенства права, который позиционировался как основа демократии: "Как только возникла необходимость, этот принцип попирается ногами. И моментально меняются законы только лишь для того, чтобы наказать ту или иную страну, а в данной ситуации Беларусь и Россию. Все законы подстраиваются под ситуацию. Разве это приемлемо? Абсолютно неприемлемо".

"О какой свободе слова и свободе выражения мнений можно говорить, когда в западных странах закрываются средства массовой информации, которые пытаются донести хоть какую-то объективную картину мира?" - добавил он.

Владимир Макей убежден, что сегодня о демократических ценностях можно забыть. "В моем понимании нынешняя ситуация очень наглядно показала, что демократические ценности - это просто шильда, вывеска для того, чтобы добиться своих целей, а именно - обеспечить доминирование западной цивилизации в современном мире", - заявил он.

Образно выражаясь, министр отметил, что у многих западных политиков произошла "разгерметизация оболочки головного мозга", отчего они предпринимают эмоциональные, абсолютно непродуманные и деструктивные шаги. "О каких моральных нормах можно говорить, когда вопреки всем существующим международным конвенциям попираются права женщин, детей, инвалидов? Когда паралимпийцев не допускают к соревнованиям… Это фактически говорит о том, что защита прав этих наиболее уязвимых категорий населения находится где-то на 10-м месте. А идеи расового превосходства и фактически неонацизма, можно сказать, являются основополагающими для западного сообщества, хоть это сообщество и пытается это тщательно скрывать. Наша оценка однозначная - это недопустимо", - подчеркнул глава МИД.