Макей о своем заявлении про контртеррористическую операцию: Выхватили фразу и за ночь раскрутили теории

"Да, конечно, я видел, как выхватили эту фразу и вокруг нее за ночь раскрутили конспирологические теории. Не надо поднимать никакой паники, есть поручение Президента, которое было озвучено в том числе публично, провести мероприятия контртеррористического характера. Именно об этом и идет речь. Именно об этом на неделе неоднократно говорил и председатель КГБ, и другие наши должностные лица", - сказал Владимир Макей.