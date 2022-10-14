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Макей о своем заявлении про контртеррористическую операцию: Выхватили фразу и за ночь раскрутили теории

Макей о своем заявлении про контртеррористическую операцию: Выхватили фразу и за ночь раскрутили теории

Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей в кулуарах саммита СНГ в Астане прокомментировал журналистам свое заявление про контртеррористическую операцию в интервью изданию "Известия", передаетБелТА.

"Да, конечно, я видел, как выхватили эту фразу и вокруг нее за ночь раскрутили конспирологические теории. Не надо поднимать никакой паники, есть поручение Президента, которое было озвучено в том числе публично, провести мероприятия контртеррористического характера. Именно об этом и идет речь. Именно об этом на неделе неоднократно говорил и председатель КГБ, и другие наши должностные лица", - сказал Владимир Макей.


Фото:БелТА

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