Макей передал Генсеку ООН ответное послание от Лукашенко

Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей в Нью-Йорке встретился с Генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем, пишет БелТА.



"Владимир Макей выразил поддержку усилиям ООН по преодолению кризиса глобальной продовольственной безопасности, обратив внимание на возможную роль и потенциал Беларуси в этом вопросе. Министр передал Генсеку ООН ответное послание Президента Александра Лукашенко в поддержку инициативы Антониу Гутерриша по оказанию гуманитарной помощи в рамках глобальной борьбы с голодом", - рассказали в МИД.



Стороны совпали в оценках текущей ситуации в международных отношениях: необходимо принятие срочных мер для обеспечения глобального мира и стабильности.



Фото:МИД Беларуси