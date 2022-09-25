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Макей передал Генсеку ООН ответное послание от Лукашенко
Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей в Нью-Йорке встретился с Генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем, пишет БелТА.
"Владимир Макей выразил поддержку усилиям ООН по преодолению кризиса глобальной продовольственной безопасности, обратив внимание на возможную роль и потенциал Беларуси в этом вопросе. Министр передал Генсеку ООН ответное послание Президента Александра Лукашенко в поддержку инициативы Антониу Гутерриша по оказанию гуманитарной помощи в рамках глобальной борьбы с голодом", - рассказали в МИД.
Стороны совпали в оценках текущей ситуации в международных отношениях: необходимо принятие срочных мер для обеспечения глобального мира и стабильности.
Фото:МИД Беларуси
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