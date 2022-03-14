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Макей: Резолюция ООН по Украине содержит беспочвенные, политизированные обвинения в адрес Беларуси
Резолюция Генеральной ассамблеи ООН по ситуации в Украине не приближает разрешение конфликта, а усиливает пропасть между задействованными сторонами. Об этом министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей заявил в интервью Центральному телевидению Китая, сообщает БелТА.
"В резолюции содержится призыв к соблюдению всеми сторонами Минских соглашений, хотя общеизвестно, что одна из сторон однозначно не соблюдала эти договоренности, - сказал глава МИД. - Ни Совет Безопасности ООН, ни Генеральная ассамблея ООН, ни иные структурные подразделения ООН в течение последних 6-7 лет, с тех пор когда были заключены Минские договоренности, не озаботились этим вопросом".
Что касается Беларуси, то в резолюции содержатся абсолютно беспочвенные, надуманные, политизированные обвинения в адрес нашей страны, констатировал Владимир Макей. "При этом забыта позитивная роль Беларуси, связанная в том числе и с организацией деятельности трехсторонней контактной группы. Забыта роль Беларуси, связанная с развитием всестороннего сотрудничества с нашей южной соседкой", - обратил внимание он.
"Для нас эта резолюция была однозначно неприемлема, потому что глубоко убеждены в том, что она нисколько не приближает разрешение нынешнего конфликта, а наоборот, еще больше усиливает пропасть между задействованными сторонами", - подчеркнул министр.
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