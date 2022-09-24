Макей с высокой трибуны ООН предложил честно ответить на два вопроса. И оба о конфликте в Украине

Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей выступил на 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, сообщает БелТА. (Видео выступления)

Глава МИД Беларуси констатировал, что уже более полугода мировое сообщество живет в "тени" конфликта в Украине. Он затронул очень многих людей на планете. Конфликт, как и предшествующая ему пандемия COVID-19, в очередной раз обнажил негативную сторону глобальной взаимозависимости.

"Нынешняя сессия предоставляет уникальную возможность дать оценку этому фактору. Давайте беспристрастно и честно ответим на два вопроса. Ответы на них - как и вытекающие необходимые действия - ожидают от нас,государств - членов ООН, все люди на планете. Первый: каковы первопричины конфликта в Украине? Второй: что необходимо сделать, чтобы остановить его и предотвратить повторение чего-либо подобного в будущем?" - сказал Владимир Макей.

О первопричинах конфликта

Владимир Макей высказал убеждение, что конфликт в Украине происходит из более общего геополитического хаоса, причины которого необходимо искать в событиях 30-летней давности. "История учит, что эпохальные войны, заканчивающиеся несправедливым и унизительным миром, таят в себе зерна будущего конфликта. Давайте посмотрим, какой мир был установлен после окончания последнего эпохального противостояния - холодной войны?" - поставил он вопрос.

Министр отметил, что так называемые победителипод воздействием эйфории не посчитали необходимым опереться на примеры из прошлого. По словам Владимира Макея, они могли пойти, например, путем Александра I, Меттерниха и Кастльри - великих миротворцев начала XIX века, которые эффективно интегрировали своего противника в новую систему безопасности итем самымустановили прочный мир в Европе на десятилетия вперед.

Так называемые победители в холодной войне также могли получить вдохновение из примера сотрудничества "великой тройки" времен Второй мировой войны - Сталина, Рузвельта и Черчилля, которые создали механизмы, значительно снизившие возможности для великих держав вести междоусобные войны. "Однако западные политики в начале 90-х, к сожалению, выбрали самый бесславный и бесперспективный вариант - а именнопуть версальских дипломатов образца 1919 года, которые решили "растоптать" своего ключевого оппонента", - констатировал глава белорусского МИД.

Он заметил, что холодная война закончилась даже не официальным договором, а некими "джентльменскими договоренностями" и декларациями. Как показали последующие события, эти договоренности не соблюдались так называемой победившей стороной и, по сути, представляли собой не что иное, как "Версаль 2.0.".

"Запад эгоистично предложил государствам постсоветского пространства только один путь - путь своих сателлитов. Для закрепления этого статуса он сделал ставку на расширение одного из ключевых институтов холодной войны - военного блока НАТО. Расширение НАТО на восток было сделано вопреки достигнутым с Западом договоренностям, в том числе еще с советскими лидерами. Были проигнорированы также законные интересы в сфере безопасности как России, так и Беларуси", - заявил Владимир Макей.

В этой связи он вспомнил блестящего американского дипломата Джорджа Кеннана, чьими внешнеполитическими пророчествами так восхищаются западные политики: "А почему же они не прислушались к известному предупреждению Кеннана, когда в 1996 году он осудил расширение НАТО как "стратегическую ошибку потенциально эпических масштабов?"

"Через расширение НАТО Запад попрал важнейший принцип неделимости безопасности, который гласит о том, что безопасность одной стороны не может быть обеспечена за счет безопасности другой стороны. Эту логику хорошо понимали переговорщики в 1815 и 1945 годах, но ее не захотели воспринимать мировые лидеры в 1919 и 1991 годах", - подчеркнул глава белорусского внешнеполитического ведомства.

Он констатировал, что участие НАТО в нелегитимных войнах против Югославии, Ирака, Ливии и Сирии, а также попытки альянса войти на исторические восточнославянские и смежные земли предопределили для Версаля 2.0. судьбу первого Версаля.

"Поэтому вину за продолжающееся кровопролитие в Украине в полной мере должен нести коллективный Запад. Именно Запад сделал этот конфликт неизбежным - не только своим решением по расширению НАТО, но и отказом рассматривать предложения своих оппонентов. А ведь такие предложения были", - обратил внимание Владимир Макей.

Что делать в этой ситуациии какие три истины должен осознать Запад

Министр напомнил ряд случаев, когда Запалу предлагали сотрудничество и равноправный диалог, но такие предложения были проигнорированы.

Так, в 2009 году Россия предложила заинтересованным сторонам подписать новый договор о европейской безопасности, который, по сути, де-юре завершил бы холодную войну. Запад отверг предложение.

В 2017 году уже Президент Беларуси Александр Лукашенко выступил с инициативой проведения глобального диалога по безопасности и предложил Минск в качестве площадки для переговоров. Оппоненты проигнорировали и эту инициативу.

В декабре прошлого года Российская Федерация предприняла еще одну попытку договориться с Западом по вопросу европейской безопасности, но и на этот раз он остался глух к новым российским предложениям.

"Что объясняет такую "отвергательную" политику и позицию Запада? Ключевая проблема состоит в том, что на глобальном уровне происходит столкновение двух несовместимых видений мирового устройства - концентричного и полицентричного. Запад хочет создать концентричный или однополярный мир, управляемый с одного центра и подчиненный интересам западного гегемона. Большинство других стран хотят создать полицентричный или многополярный мир, в котором нет единого центра управления, и в котором никто не навязывает никому своих видений, интересов и ценностей", - считает глава белорусского МИД.

Он констатировал, что Запад доминировал над миром на протяжении последних пяти столетий и полагает, что может продолжать эту историю бесконечно. "Мы же глубоко убеждены в том, что мир изменился и что неоколониализм в любой его форме более неприемлем и невозможен. Пять столетий назад, когда Запад только начинал свое глобальное "восхождение", произошла коперниковская революция познания. Эта революцияпроизошлапрежде всегов головах людей того времени, которым было трудно примириться с постулатом, что не Земля, а Солнце является центром солнечной системы. Аналогичный "коперниковский" "сдвиг парадигмы" должен произойти сегодня. И, как и 500 лет назад, он должен произойти в головах. На этот раз в головах западного политического мейнстрима", - подчеркнул Владимир Макей.

По его словам, Запад, наконец-то, должен осознать ряд истин. Первая - международные отношения не вращаются вокруг одного, а именно западного, центра силы. Вторая - у мировой истории нет конца, поскольку она не является неумолимым движением всех стран к так называемой либеральной демократии. Третья - мир является слишком сложным, чтобы свести все его проблемы, как порой пытаются преподнести в том числе с трибуны Генассамблеи ООН, к противостоянию между так называемыми демократиями и автократиями.

"Пока же такого сознания нет. Зато есть разрушение, упорно проводимое Западом, в том числе и саморазрушение", - сказал министр.

Владимир Макей также высказался о санкционном давлении со стороны Запада, подчеркнув провальность этого подхода.

"Сегодня экономические санкции являются чуть ли не единственным инструментом внешней политика Запада. Создается впечатление, что для Европы и США показателем эффективности санкций является сам факт их введения. И в этом смысле происходит подмена понятий. Главная цель не достигается, а санкции продолжают жить собственной жизнью", - сказал министр.

Более того, уже без всякого стеснения открыто провозглашается цель добиться смены власти в той или иной стране через голодные бунты, которые, как предполагается, должны возникнуть в результате санкций. "Расчет в целом оказался провальным. Большинство стран мира к санкциям не присоединились. Многие подсанкционные страны, например, Беларусь и Россия, во многом являются самодостаточными. Немаловажно, что санкции дали нам мощный импульс к развитию скрытых внутренних резервов и еще большей региональной интеграции. Поэтому не может быть сомнений в том, что мы выстоим! Точно так же, как выстояла свободолюбивая Куба, находящаяся под незаконными санкциями уже более шести десятилетий!" – сказал Владимир Макей.

С другой стороны, санкции привели к двум негативным последствиям, которые их инициаторы вряд ли предвидели. Во-первых, они сократили поставки удобрений и продовольствия из подсанкционных государств. В результате от этого страдают беднейшие люди в развивающихся странах. "Достаточно сказать, что цены в этих государствах за последние полгода выросли на 300 %. А дефицит удобрений в Африке составляет более 2 млн т", - привел подтверждающие данные глава белорусского МИД.

Во-вторых, что поистине анекдотично, заметил Владимир Макей, санкции через эффект бумеранга поразили сам Запад: "И как бы кто ни хорохорился сегодня, обычным людям в Европе, к сожалению, придется мерзнуть предстоящей зимой".

"Пора бы уже странам Запада внять здравому смыслу и вернуться к диалогу и сотрудничеству! -призвал министр. -Беларусь даже в нынешней ситуации готова к такому равноправному диалогу и взаимодействию, но без всяких предусловий и давления".

О безальтернативности переговоров и мирных инициативах

"Беларусь много и везде, как и другие страны, говорит о конфликте в Украине. Мы не можем вести себя иначе. Конфликт происходит у нашего порога. И нам очень печально видеть, как братский украинский народ стал жертвой геополитических игр коллективного Запада. Убеждены в том, что истоки уже конкретных проблем Украины надо искать в 2004 году, когда Западу удалось осуществить первую цветную революцию в этой стране. Вторая же революция десятилетие спустя прочно закрепила за Украиной статус анти-России", - сказал министр.

Подстрекаемая Соединенными Штатами и их союзниками, Украина на протяжении восьми лет уничтожала народ Донбасса по той лишь причине, что местные люди хотят говорить на родном для них русском языке.

"Но Украина не нужна Западу - ни как член НАТО, ни как член Евросоюза. Новые покровители просто использовали ее в своей собственной "большой игре" против России. Сегодня Украина платит цену кровью за то, что ее политиканы купились на этот обман и забыли об историческом братстве трех восточнославянских народов - белорусов, русских и украинцев. Но никогда не поздно признавать и исправлять свои ошибки", - подчеркнул Владимир Макей.

Он отметил, что для Беларуси, которая сама в годы Второй мировой войны прошла через геноцид белорусского народа, когда был уничтожен каждый третий житель, невыносимо больно видеть хаос в соседней стране и страдания обычных украинцев.

Министр напомнил о миротворческих усилиях Беларуси. С 2014 года страна прилагала и продолжает прилагать все возможные усилия для того, чтобы установить мир в Украине. Именно Беларусь стала ассоциироваться с миром на Донбассе, когда в 2014-2015 годах были приняты Минские соглашения. Сразу после начала вооруженных действий в Украине в феврале текущего года именно Президенту Беларуси удалось усадить стороны конфликта за стол переговоров опять же на белорусской земле. В Беларуси состоялись три успешных раунда украинско-российских переговоров, которые открывали реальные перспективы для урегулирования конфликта. "К сожалению, в последующем этот процесс застопорился", - констатировал Владимир Макей.

"Остаемся глубоко убеждены в том, что вопросы как прекращения огня, так и всеобъемлющего стратегического мирного урегулирования вокруг Украины в широком контексте региональной и глобальной безопасности могут быть достигнуты только за столом переговоров. Альтернативы переговорам нет! Иначе мы все получим новый третий Версаль", - сказал глава белорусского МИД.

Он также заявил, что как сосед и затронутая страна Беларусь должна быть неотъемлемой частью и переговорного процесса, и итоговых гарантий безопасности.

"Мы очень надеемся, что печальные события в Украине ускорят осознание коллективным Западом факта необратимости изменений в международных отношениях. Чем скорее это произойдет, тем скорее сможет установиться мир в Украине и в ряде других горячих точек, тем скорее мы сможем заложить фундамент для построения нового справедливого мирового порядка", - заявил министр.

В качестве важнейшего шага в этом процессе белорусская сторона видит глобальный диалог по безопасности в истинном духе Сан-Франциско, о необходимости которого Президент Беларуси заявил еще пять лет назад: "Мы всегда отмечали ключевую роль великих держав в этом процессе. К сожалению, сегодня они плохо слышат и понимают друг друга. Нет ни малейшего намека на то, что они готовы уйти от взаимных обвинений. Возможно, настало время для того, чтобы место лидера в вопросах глобальной безопасности коллективно заняли страны развивающегося мира с присущими им энергией и динамизмом, которые они проявили почти полвека назад в успешном продвижении идеи Нового международного экономического порядка. Мы считаем, что именно сегодня к вопросам глобального мира должны напрямую и активно подключиться Движение неприсоединения и БРИКС, а также набирающие силу региональные интеграционные союзы государств"

Владимир Макей констатировал, что в настоящее время нет четкой концепции относительно того, как обеспечить мир и безопасность планеты, ибо мир стал настолько сложным, что огромное количество разноплановых вызовов не укладывается в рамки одной конструкции. "Вдобавок ко всему механизмы нейтрализации этих глобальных вызовов, созданные в рамках прежних геополитических реалий, запаздывают с принятием адекватных времени решений или пробуксовывают вообще", - отметил он.

"Задача всей ответственной части человечества сегодня состоит в том, чтобы обеспечить переход к новому многополярному мироустройству без разрушения нашей цивилизации. Именно в этом должен состоять приоритет нашей общей работы, в том числе и в рамках ООН. Именно в этом направлении, если мы хотим выжить вообще, мы должны искать консенсус, оперативно создавать новые адекватные механизмы реагирования. Именно ради этой цели мы должны немедленно прекратить взаимную разрушительную риторику, остановить губительную тотальную конфронтацию, которая не оставляет никакого места для дипломатических усилий. Но сделать это могут лишь ответственные мировые лидеры, которые, по образному выражению Генри Киссинджера, "обладают чувством направления и миссии". И такие лидеры обязательно появятся на мировой сцене", - уверен белорусский министр.

В заключение он отметил, что нынешнее состояние хорошо описывает высказывание Мартина Лютера Кинга более полувека назад: "Мы сейчас столкнулись с тем, что завтра - это сегодня. Перед нами жестокая безотлагательность настоящего момента в разворачивающейся жизни и истории. Есть такое понятие, как "слишком поздно".