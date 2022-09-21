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Макей: Вопросы национальности, религии и языка зачастую становятся инструментом и прикрытием для противозаконной деятельности

Макей: Вопросы национальности, религии и языка зачастую становятся инструментом и прикрытием для противозаконной деятельности

Вопросы национальности, религии и языка зачастую становятся инструментом и прикрытием для противозаконной деятельности. Об этом заявил министр иностранных дел Республики Беларусь Владимир Макей 21 сентября на заседании Генеральной Ассамблеи ООН высокого уровня по случаю 30-летия принятия Декларации о правах лиц, принадлежащих к национальным или этническим, религиозным и языковым меньшинствам, сообщает БелТА.

"Должен сказать, что прозвучавшие здесь со стороны некоторых соседей Беларуси заявления абсолютно не имеют ничего общего с реальностью, являются "высосанными из пальца", политизированными и надуманными. Наши соседи, к сожалению, научились манипулировать информационными фейками", - подчеркнул глава белорусского внешнеполитического ведомства.

Фото: МИД

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