Макей: Вопросы национальности, религии и языка зачастую становятся инструментом и прикрытием для противозаконной деятельности

Вопросы национальности, религии и языка зачастую становятся инструментом и прикрытием для противозаконной деятельности. Об этом заявил министр иностранных дел Республики Беларусь Владимир Макей 21 сентября на заседании Генеральной Ассамблеи ООН высокого уровня по случаю 30-летия принятия Декларации о правах лиц, принадлежащих к национальным или этническим, религиозным и языковым меньшинствам, сообщает БелТА.