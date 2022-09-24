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Макей возложил вину за кровопролитие в Украине на коллективный Запад
Министр иностранных дел Беларуси возложил вину за кровопролитие в Украине на коллективный Запад. Об том он заявил на 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, сообщаетБелТА.
Глава белорусского МИД сравнил ситуацию, которая сложилась в мире после "победы" Запада в Холодной войне, с Версальским договором, заключенным по итогам Первой мировой войны, когда победившая сторона решила фактически "растоптать" оппонента.
При этом Холодная война закончилась даже не официальным договором, а некими "джентльменскими договоренностями" и декларациями. "Как показали последующие события, эти договоренности не соблюдались так называемой "победившей" стороной и, по сути, они представляют собой не что иное, как "Версаль 2.0." – сказал министр.
По его словам, Запад эгоистично предложил государствам постсоветского пространства только один путь - путь своих сателлитов. Для закрепления этого статуса он сделал ставку на расширение одного из ключевых институтов Холодной войны - военного блока НАТО. Расширение НАТО на Восток было сделано вопреки достигнутым с Западом договоренностям, в том числе еще с советскими лидерами. Были проигнорированы законные интересы в сфере безопасности как России, так и Беларуси. Через расширение НАТО Запад попрал важнейший принцип неделимости безопасности, который гласит о том, что безопасность одной стороны не может быть обеспечена за счет безопасности другой стороны.
Более того, участие НАТО в нелегитимных войнах против Югославии, Ирака, Ливии и Сирии, а также попытки альянса войти на исторические восточнославянские и смежные земли предопределили для Версаля 2.0. судьбу первого Версаля.
"Поэтому вину за продолжающееся кровопролитие в Украине в полной мере должен нести коллективный Запад. Именно Запад сделал этот конфликт неизбежным – не только своим решением по расширению НАТО, но и отказом рассматривать предложения своих оппонентов. А ведь такие предложения были", - сделал вывод Владимир Макей.
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