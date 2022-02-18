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Макей заявил об активном наращивании гонки вооружений и усиленной милитаризации нашего региона

Макей заявил об активном наращивании гонки вооружений и усиленной милитаризации нашего региона

Мы стали свидетелями не только активного наращивания гонки вооружений, но и усиленной милитаризации нашего региона. Об этом заявил министр иностранных дел Владимир Макей 18 февраля на заседании коллегии белорусского внешнеполитического ведомства, сообщает БелТА.

"Глобальное противостояние, перешедшее из латентной в открытую фазу, сопровождается резким усилением экономической конкуренции за доступ к ресурсам и технологиям, борьбой за контроль над критически важными цепочками поставок, стремлением к "геополитическому освоению" территорий третьих государств. Мы стали свидетелями не только активного наращивания гонки вооружений, но и усиленной милитаризации нашего региона", - отметил руководитель Министерства иностранных дел Республики Беларусь.

Владимир Макей обратил внимание на то, что в разгорающихся информационных войнах рядовому потребителю информации западного и некоторых других сегментов интернета и средств массовой информации агрессивно навязывается мысль о неизбежности новой большой войны.

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