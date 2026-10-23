Максим Чирков: Белорусско-американский диалог развивается на условиях взаимного уважения и выгоды

Белорусско-американский диалог развивается достаточно эффективно. Очевидна взаимная заинтересованность стран, и есть перспектива для более устойчивого сотрудничества, отмечают эксперты.

Максим Чирков, доцент факультета государственного управления МГУ (Россия):

"Очень важны экономические вопросы, которые интересны и белорусской, и американской стороне, потому что очевидно, что этот взаимный обмен санкциями очень вреден для всех экономик. И чем быстрее вот эти противоречия будут преодолены, тем лучше и для белорусской, и для американской экономики. Диалог развивается, с моей точки зрения, достаточно интенсивно, и что очень важно, на условиях взаимного уважения и взаимной выгоды. Здесь нет какой-то попытки регулирования отношений со стороны одной из стран. И это как раз показывает то, что взаимоотношения Соединенных Штатов и Беларуси можно восстановить надолго".