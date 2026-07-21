Максим Рыженков поделился итогами рабочего визита в Мозамбик

Беларусь отрабатывает масштабный проект по поставке в Мозамбик 4 тыс. единиц сельхозоборудования, включая 1 тыс. тракторов. Это одна из многих договоренностей, достигнутых в ходе визита министра иностранных дел Беларуси Максима Рыженкова в африканскую республику.

Как отметил глава белорусского внешнеполитического ведомства, страна с почти 40-миллионным населением и выходом к Индийскому океану крайне заинтересована в белорусских технологиях. Мозамбику нужна поддержка в вопросах безопасности и борьбы с различными формами организованной преступности. В этом Беларусь может помочь как подготовкой специалистов, так и обучением технологиями по работе с дронами, антидроновыми системами, радарными комплексами.

Также обсуждались вопросы механизации сельского хозяйства, продовольственной безопасности, промкооперации и обеспечения промышленного суверенитета африканской страны. Белорусская сторона заинтересована использовать портовую инфраструктуру данного государства и с его помощью продвигать свою продукцию в другие страны региона. Обсуждаются и совместные проекты в горнодобывающей отрасли.

Максим Рыженков:

"Страна активно добывает различные природные ресурсы, начиная от газа, нефти, драгоценных металлов и камней и заканчивая углем, графитом и титаном. В данном случае может очень пригодиться белорусская горнодобывающая техника, технологии добывающей промышленности, а также специалисты этой области. Об этом тоже говорили. Немного удручены сегодня руководители Мозамбика в том, что им приходится полностью полагаться на западные компании, где некоторые проекты не приносят им никакого дохода, который мог бы быть".

Но ключевой итог визита политический. Президент Мозамбика Даниэл Франсишку Шапу с благодарностью принял приглашение Президента Беларуси Александра Лукашенко посетить Беларусь с официальным визитом. Ожидается, что к этому моменту стороны подготовят около десятка двусторонних соглашений и проведут первое заседание совместной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.

Фото: БЕЛТА