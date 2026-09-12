Максим Рыженков представляет Беларусь на саммите БРИКС в Индии

Предстоящий график встреч на высшем и высоком уровне обсудил министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков с индийским коллегой в Нью-Дели.

Максим Рыженков на полях 18-го саммита БРИКС в Нью-Дели провел встречу с министром иностранных дел Индии Субраманьямом Джайшанкаром.

Максим Рыженков с министром иностранных дел Индии Субраманьямом Джайшанкаром

"Мы обсудили весь комплекс наших взаимоотношений: предстоящий график встреч на высшем и высоком уровне, проведение очередного заседания белорусско-индийской межправительственной комиссии по сотрудничеству в области экономики, торговли, промышленности, науки, технологий и культуры, реализацию ряда идей и предложений двух сторон, введение электронных виз для граждан Индии для посещения Беларуси, открытие новых рейсов из Беларуси в Индию, а также создание дополнительных инструментов поддержания и развития двусторонней торговли и политического сотрудничества", - сказал Максим Рыженков.

Министр отметил, что отношения Беларуси с Индией развиваются очень динамично. "На протяжении последних лет товарооборот растет очень хорошо. Причем увеличивается не только объем финансовых потоков, но и расширяются группы товаров, которые идут из Беларуси в Индию и в обратном направлении. Это взаимовыгодный процесс. Кроме того, если посчитать экспорт услуг и товаров, мы вышли по прошлому году на уровень примерно 1,1 млрд долларов. В этом году у нас уже есть порядка 25-30 % роста товарооборота", - подчеркнул глава внешнеполитического ведомства.

Максим Рыженков указал на то, что Беларусь удовлетворена тем, как складываются отношения с Индией. "Надеемся, что в ближайшее время порадуем наших граждан очень хорошими, интересными событиями во взаимодействии с этой страной", - резюмировал министр.

18-й саммит БРИКС проходит в Нью-Дели 12-13 сентября

Столица Индии принимает 26 делегаций из разных стран, включая государства - партнеры БРИКС, а также международные организации. Главная тема текущего индийского председательства в БРИКС - "Формирование устойчивости, инноваций, сотрудничества и принципов устойчивого развития".