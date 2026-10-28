Максим Рыженков возложил венок к Монументу героям и воинам Вьетнама и к Мавзолею Хо Ши Мина

Минск и Ханой последовательно углубляют стратегическое партнерство. Министр иностранных дел Беларуси прибыл с официальным визитом в Социалистическую Республику Вьетнам. В рабочей программе - встречи на высоком и высшем уровнях.

Визит Максима Рыженкова во Вьетнам стартовал с важной протокольной традиции - церемонии возложения венка к Мавзолею Хо Ши Мина, а также к Монументу героям и воинам Вьетнама. Эти локации - своеобразный комплекс, посвященный людям, благодаря которым Вьетнам сегодня является независимым государством.

Во время визита главы белорусского МИД во Вьетнам запланирована насыщенная бизнес-повестка и обсуждение гуманитарных вопросов. В программе встречи на высоком и высшем уровнях, первая на очереди - с министром иностранных дел Вьетнама Ле Хоай Чунгом.