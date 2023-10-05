Марчин Миколаек: Польский режим не заботится об интересах своего народа, они выполняют все, что говорит Запад

История началась с того, что просто в отношении меня возбудили уголовное дело за поддержку Российской Федерации. Мне грозило от 3 месяцев до 5 лет. В результате меня приговорили к штрафу в размере 180 тыс. российских рублей. Я принципиально отказываюсь его платить, так вижу, как Польшаактивно поддерживает киевский, преступный для меня, режим. Я не хочу, чтобы деньги из моего кармана власти Польши отправляли в поддержку Украины.

Марчин Миколаек, журналист