3.41 RUB
3.36 USD
3.54 EUR
Марчин Миколаек: Польский режим не заботится об интересах своего народа, они выполняют все, что говорит Запад
Польский блогер Марчин Миколаек был вынужден в экстренном порядке покинуть свою родину из-за проблем с правящим режимом. Подробности своей истории он рассказал в ток-шоу "Речь Посполитая IV. Реванш".
История началась с того, что просто в отношении меня возбудили уголовное дело за поддержку Российской Федерации. Мне грозило от 3 месяцев до 5 лет. В результате меня приговорили к штрафу в размере 180 тыс. российских рублей. Я принципиально отказываюсь его платить, так вижу, как Польшаактивно поддерживает киевский, преступный для меня, режим. Я не хочу, чтобы деньги из моего кармана власти Польши отправляли в поддержку Украины.
"Польский режим не заботится об интересах своего народа, они выполняют все, что говорит Запад. Польша мечтает, чтобы в Беларуси поменялся режим и страна не создавала конкуренции нашему государству. Поэтому белорусам нужно опасатьсяновых провокацийсо стороны польского правящего режима", - добавил Марчин Миколаек.
Получается, что любой, кто осмелится говорить в разрез с генеральной линией партии, высказывая свое мнение, моментально лишается в Польше своего рабочего места. Вот такая она - демократия по-польски.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Беляев: Байден с его администрацией совершили очень много зла для Европы
Трамп не будет переживать ни за Беларусь, ни за Россию, ни за страны Европы - Беляев
Протестующие в Абхазии составили списки групп для обороны захваченных зданий
Представители абхазской оппозиции создали координационный совет для переговоров с властями
Регионы
Все
Происшествия
Все
Смертельная авария произошла в Минском районе - погиб пешеход
Во время футбольного матча Франция - Израиль подрались болельщики сборных
В Бресте военнослужащий спас жизнь 4-летнему мальчику, выпавшему из окна третьего этажа
288 тыс. рублей заплатит отец за шалость сына и лечение пострадавшей на пожаре в Белыничском районе