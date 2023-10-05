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Марчин Миколаек: Польский режим не заботится об интересах своего народа, они выполняют все, что говорит Запад

Марчин Миколаек: Польский режим не заботится об интересах своего народа, они выполняют все, что говорит Запад

Польский блогер Марчин Миколаек был вынужден в экстренном порядке покинуть свою родину из-за проблем с правящим режимом. Подробности своей истории он рассказал в ток-шоу "Речь Посполитая IV. Реванш".

История началась с того, что просто в отношении меня возбудили уголовное дело за поддержку Российской Федерации. Мне грозило от 3 месяцев до 5 лет. В результате меня приговорили к штрафу в размере 180 тыс. российских рублей. Я принципиально отказываюсь его платить, так вижу, как Польшаактивно поддерживает киевский, преступный для меня, режим. Я не хочу, чтобы деньги из моего кармана власти Польши отправляли в поддержку Украины.
Марчин Миколаек, журналист

"Польский режим не заботится об интересах своего народа, они выполняют все, что говорит Запад. Польша мечтает, чтобы в Беларуси поменялся режим и страна не создавала конкуренции нашему государству. Поэтому белорусам нужно опасатьсяновых провокацийсо стороны польского правящего режима", - добавил Марчин Миколаек.

Получается, что любой, кто осмелится говорить в разрез с генеральной линией партии, высказывая свое мнение, моментально лишается в Польше своего рабочего места. Вот такая она - демократия по-польски.

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