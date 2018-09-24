3.81 BYN
2.77 BYN
3.22 BYN
Марианна Щеткина озвучит белорусские инициативы на саммите по устойчивому развитию
Сегодня в Нью-Йорке открывается международный саммит по устойчивому развитию. Белорусские инициативы выскажет национальный координатор Марианна Щеткина. Наша страна впервые станет участником форума, который объединит представителей более чем 70 стран. Главные акценты - на укреплении сотрудничества, в том числе и на региональном уровне.
Беларусь выступает за создание широкой партнерской сети национальных координаторов для придания импульса достижению глобальных целей развития.
На полях саммита Марианна Щеткина проведет двусторонние встречи с руководителями делегаций зарубежных стран и международных организаций. В том числе с президентом Всемирного экономического форума Берге Бренде.