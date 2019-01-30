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Мартин Сайдик: Минский формат переговоров доказал свою эффективность

Минский формат переговоров доказал свою эффективность. С начала этого года не было зарегистрировано ни одной гражданской жертвы на востоке Украины. Это заявил спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик по итогам очередного заседания трехсторонней контактной группы. Один из главных приоритетов ее деятельности, напомнил дипломат, обеспечение безопасности и достойных условий жизни для населения в зоне конфликта.


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25 января состоялась видеоконференция дипломатических советников "нормандской четверки", где было решено уделить внимание гуманитарным вопросам. В их числе - улучшение условий пересечения линии соприкосновения, обмен пленными, обеспечение сохранности жизненно важной гражданской инфраструктуры. Эти темы стали сегодня предметом обсуждения контактной группы и ее рабочих подгрупп. Следующее заседание, как ожидается, пройдет 13 февраля.

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