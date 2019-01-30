Мартин Сайдик: Минский формат переговоров доказал свою эффективность

Минский формат переговоров доказал свою эффективность. С начала этого года не было зарегистрировано ни одной гражданской жертвы на востоке Украины. Это заявил спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик по итогам очередного заседания трехсторонней контактной группы. Один из главных приоритетов ее деятельности, напомнил дипломат, обеспечение безопасности и достойных условий жизни для населения в зоне конфликта.



