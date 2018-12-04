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М. Сайдик: Создается впечатление, будто стороны конфликта движутся в противоположном направлении
В Минске прошла встреча контактной группы. Следуя принципу миролюбия и нейтралитета, Беларусь продолжает оставаться центральной площадкой по урегулированию ситуации в Украине. В Минске вновь звучат призывы к деэскалации конфликта в Донбассе. Как заявил по итогам встречи контактной группы спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик, создается впечатление, будто стороны конфликта вместо мирного урегулирования движутся в противоположном направлении.
Ранее Мартин Сайдик выражал обеспокоенность в связи со сложившейся ситуацией вокруг керченского инцидента и призывал стороны к сдержанности. Напомним, с 26 ноября в областях Украины, граничащих с Россией и Приднестровьем, было введено военное положение сроком на 30 суток. Вскоре был запрещен и въезд на территорию страны российским гражданам мужского пола в возрасте от 16 до 60 лет. За это время в Украину не пустили более 600 человек.
Как заявил сегодня президент Петр Порошенко в эфире украинского телеканала ICTV, Киев готовит иск в Международный суд ООН, чтобы: "привлечь Рoссию к ответственности за агрeссию по отнoшению к Украине". Как раз во время выступления Порошенко уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова упала в обморок.
Порошенко прервал свое выступление и помог отвести Денисову за пределы студии. После этого украинский лидер подчеркнул, что омбудсмен работает по 20 часов в сутки ради освобождения моряков.
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