Марзалюк: Польша себя позиционирует как сверхдержава в Восточной и Центральной Европе

Польские политики уже не одно десятилетие пытают подмять под себя Беларусь. Этот курс отлично заметен. За последние 20 лет официальная Варшава перепробовала почти все приемы "мягкой силы" - финансировала огромное количество интернет-ресурсов, а также деструктивные телеканалы и радиостанции, вещающие на нашу территорию с Польши, ввела карту поляка, создала пропольские организации в сфере образования.

В 2020 году гиена Европы начала играть откровенно "по-черному". Вместе с поддержкой попытки госпереворота к границам Беларуси были переброшены польские войска. Ну а сегодня Польша отрыто говорит, что ей нужна самая мощная армия в Европе. Она ее увеличивает. И вооружение, на минуточку, там не оборонительное, а наступательное.

А еще в Польше открыто формируют террористические организации и диверсионные группы для заброски в Беларусь. Об этом пишет даже западная пресса.

Квинтэссенция претензий к Беларуси наиболее ярко проявились в геополитических мечтах партии "Право и справедливость".

Как в 2005-м, так и в 2015 году ПиС побеждала на выборах с лозунгом перехода к так называемой IVРечи Посполитой (имеется в ввиду возрождение Польши в границах "от можа до можа", то есть от Балтийского до Черного моря).

О чем это говорит? Если глобально, то при таком раскладе полонизированными окажутся буквально все земли Беларуси. К тому же, сторонники ПиС как-то проговорились, что в случае распада Беларуси (а Польша немало делала и делает, чтобы у нас произошел госпереворот), Гродненская область должна отойти Польше.

Игорь Марзалюк,депутат Палаты представителей Национального собрания, историк:



Поляки, особенно после той катастрофы, которая произошла с межвоенной Польшей после 1939 года, пришли к иной концепции. Когда мы говорим о концепции IV Речи Посполитой, нужно четко понимать, что это не означает формальной аннексии, допустим, Литвы, Беларуси, Украины. Акцент делается на том, что Польша признает суверенитет всех этих стран. Смысл в том, что Польша себя позиционирует каксверхдержава в Восточной и Центральной Европе. Все это делается для того, чтобы Польша стала первой страной Евросоюза и могла подвинуть Германию.

Второй польский четко выраженный тренд - быть самым лучшим и верным союзником Соединенных Штатов. "Исходя из этих концептов, абсолютно логичным становится усиление военной мощи, милитаризация сознания и создание мощной армии, которая должна адекватно противостоять всем остальным, быть самой мощной военной силой на Европейском континенте и не иметь альтернативных конкурентов в Евросоюзе", - добавил Игорь Марзалюк.

Иными словами, старая концепция государства "от можа до можа" стала доминантой сегодняшней идеологии нашей западной соседки.

Политические элиты Польши никогда особо не скрывали, как они относятся к белорусам. Вот, к примеру, докладная записка белостокского воеводы Генрика Осташевского главе МВД Польши от 23 июня 1939 года:

Мы желаем одного и настойчиво требуем, чтобы это национальное меньшинство думало по-польски. Ничего взамен не давать и ничего не делать в другом направлении. Теперь еще можно белорусов ассимилировать в единое русло польской культуры… Рано или поздно белорусское население будет полонизировано.

А вот еще одна цитата, на этот раз - Адама Корвина-Соколовского - последнего воеводы Новогрудского. С одной стороны, в ней продолжается мысль предыдущего польского военного - подавить и полонизировать. А с другой стороны, в ней содержится тезис, что белорусы - это сформировавшая нация и ее придется завоевывать.

Эти земли сильно отличаются от остальных. Они не очень польские. И их нужно сделать польскими. Польша должна быть единой и сплоченной. Кресы - это Польша, но, говоря между нами, нужно их внутренне завоевать еще раз…

С приходом к власти ПиС самые нехорошие черты, такие как национализм, русофобия и ненависть к Беларуси, начали всячески подогреваться. Западная соседка почему-то считает себя вправе советовать нам, за кого голосовать на выборах, какие флаги нам признавать. Она в открытую спонсирует агрессивно настроенные СМИ. Есть над чем задуматься, не так ли?