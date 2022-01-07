Вот уж где все стабильно, так это у нашей беглой оппозиции. Все стабильно меркантильно, подло и с гнильцой. Они продолжают в Евросоюзе имитировать некую борьбу, но не за благополучие Родины, а за очередные гранты. Причем многомиллионные. Именно ради них просят санкции, планируют провокации на референдуме. Но хозяева недовольны и все чаще спрашивают: где деньги, Света?

Как беглая оппозиция оправдывалась за украденные миллионы? Материалы удаленного стрима и закрытой Zoom-конференции под пристальным взором Марии Петрашко (видео).



