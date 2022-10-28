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Матвиенко: Главные приоритеты президентов Беларуси и России - национальные интересы
Главные приоритеты президентов Беларуси и России - национальные интересы, заявила председатель Совета Федерации Федерального собрания России Валентина Матвиенко на встрече с председателем Совета Республики Натальей Кочановой, сообщаетБелТА.
"Мы много говорили о ценностях нашей межпарламентской структуры. И одна из таких ценностей - это возможность двусторонних контактов, возможность обсудить с теми или иными государствами двусторонние отношения, межпарламентское сотрудничество. Наталья Ивановна, хочу Вас лично поблагодарить за Ваше внимание к работе Межпарламентской ассамблеи СНГ, за очень активное, деятельное участие депутатов и сенаторов Беларуси. Очень ответственно, серьезно и инициативно все работают в комиссиях, в других структурах и форматах. Это и передача опыта белорусского парламента, его привнесение на нашу площадку, это и возможность обмениваться опытом с другими парламентами", - сказала Валентина Матвиенко.
По ее словам, устойчивая линия гармонизации наших законодательств позволяет создавать правовые условия для развития сотрудничества во всех сферах. "Что касается белорусско-российских отношений, о них я могу говорить много и долго. И слава богу, что именно в таком объеме они сегодня активно развиваются. Все это благодаря воле руководителей наших государств, их личным доверительным отношениям, их общим видениям развития Союзного государства, в целом международной обстановки и мировой политики. И реализация тех 28 союзных программ, которые подписаны главами государств, - это ядро нашей интеграции, которое позволит более масштабно и широко развивать наше сотрудничество, гармонизировать его в интересах наших стран и народов. Что отличает наших лидеров: у них главные приоритеты - национальные интересы. Это интересы людей, интересы развития экономики. И дальнейшее строительство Союзного государства дает большой кумулятивный эффект, умножая наши потенциалы и возможности и давая более мощное развитие", - отметила председатель Совета Федерации.
Встреча состоялась на полях осенней сессии МПА СНГ в Самарканде (Узбекистан).
Фото: ТАСС
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