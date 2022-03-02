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Мединский: Россия и Украина вместе выбирали место переговоров
Россия и Украина вместе выбирали место переговоров. Об этом заявил сегодня журналистам руководитель российской делегации на переговорах с украинской стороной помощник Президента России Владимир Мединский, сообщает БелТА.
"Мы вместе решили. Здесь удобнее и нам, и украинской стороне. Брест - хороший аэропорт, украинской стороне ближе к польской границе, поскольку они, насколько я понимаю, заезжают через Польшу", - отметил политик.
Глава российской делегации поблагодарил белорусскую сторону за гостеприимство, очень профессиональную и оперативную организацию переговоров.
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